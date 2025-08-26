Norveç Varlık Fonu, ABD'li dev inşaat ekipmanları şirketi Caterpillar ile beş İsrailli banka grubundan Gazze'deki hak ihlalleri nedeniyle yatırımını çektiğini açıkladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre; bu karar, söz konusu şirketlerin savaş ve çatışma durumlarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riskinin kabul edilemez bulunması üzerine alındı.

"Katkıda bulunma riski kabul edilemez"

Fondan yapılan açıklamaya göre, yatırım çekilen beş banka Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings olarak belirlendi.

Norveç Merkez Bankası tarafından yönetilen fon, bu altı grubun "Savaş ve çatışma koşullarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riskinin kabul edilemez" olduğu gerekçesiyle listeden çıkarıldığını belirtti.