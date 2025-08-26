ARA
DOLAR
41,03
0,09%
DOLAR
EURO
47,84
0,45%
EURO
GRAM ALTIN
4462,73
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
11529,81
0,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Dünyanın en büyük varlık fonu, ABD'li dev inşaat şirketinden yatırımlarını çekti

Dünyanın en büyük varlık fonu, ABD'li dev inşaat şirketinden yatırımlarını çekti

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, ABD'li inşaat ekipmanları şirketi Caterpillar ile beş İsrailli banka grubundan Gazze'deki hak ihlalleri nedeniyle yatırımını çektiğini duyurdu.


Son Güncellenme:
Dünyanın en büyük varlık fonu, ABD'li dev inşaat şirketinden yatırımlarını çekti

Norveç Varlık Fonu, ABD'li dev inşaat ekipmanları şirketi Caterpillar ile beş İsrailli banka grubundan Gazze'deki hak ihlalleri nedeniyle yatırımını çektiğini açıkladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre; bu karar, söz konusu şirketlerin savaş ve çatışma durumlarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riskinin kabul edilemez bulunması üzerine alındı.

"Katkıda bulunma riski kabul edilemez"

Fondan yapılan açıklamaya göre, yatırım çekilen beş banka Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings olarak belirlendi.

Norveç Merkez Bankası tarafından yönetilen fon, bu altı grubun "Savaş ve çatışma koşullarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riskinin kabul edilemez" olduğu gerekçesiyle listeden çıkarıldığını belirtti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL