Dünyanın en mutlu ülkesinde insanların yapmadığı 3 şey

Dünya Mutluluk Raporu’na göre Finlandiya, üst üste 8 yıl boyunca dünyanın en mutlu ülkesi olarak zirvede yer aldı. Diğer İskandinav ülkeleri de genellikle ilk onda yer alıyor. Ölçülen kriterler arasında kişi başına düşen gelir, sosyal destek gibi pek çok ekonomik, siyasi, sosyal parametre var. Bunun yanında bazı araştırmalar da ülkedeki yaşam biçimine, hayata bakışa odaklanıyor. Peki, bu işin sırrı ne?
1 BENZERSİZ KILAN ŞEY
Gallup genel müdürü Ilana Ron Levey, bu listenin zirvesinde İskandinav ülkelerinin yer alması şaşırtıcı olmamalı" diyor. Revey "Finlandiya olağanüstü bir istisna ve bence dünya, Finlandiya’yı benzersiz kılan şeyin ne olduğunu anlamaya gerçekten odaklanmış durumda” diyor. Revey, insanlara güven, geleceğe dair iyimserlik, kurumlara duyulan güven ve arkadaş ile aile desteğini, Fin halkının diğerlerinden daha mutlu olmasının nedenleri arasında gösteriyor.
2 BİR DİĞER ÖNEMLİ NOKTA
Revey, CNBC'ye yaptığı açıklamada "Bence Finlandiya’yla ilgili bir diğer önemli nokta, ülke içindeki refah eşitsizliğinin Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere kıyasla daha az olması" yorumunu yapıyor.
3 FİNLANDİYA'DA İNSANLARIN YAPMADIĞI 3 ŞEY
Mutluluğun temelleri üzerinde çalışan Finlandiyalı psikoloji araştırmacısı Frank Martela ise geçmiş yıllarda CNBC için kaleme aldığı bir makalede kendisine neden Finlandiyalıların bu kadar mutlu olduğunun sık sık sorulduğunu belirtmişti. O, ülkede insanların hiç yapmadığı 3 şeyi şöyle sıralıyor
4 Kendilerini başkalarıyla kıyaslamıyorlar
Finli bir şairin "Mutluluğunuz hakkında kıyaslama yapmayın ya da övünmeyin" dediğini belirten Martela, "Finliler, özellikle maddi şeyler ve zenginliğin açıkça sergilenmesi söz konusu olduğunda, bunu gerçekten ciddiye alırlar" diyor.
Martela, ülkenin en zengin adamlarından biriyle karşılaştığını; kendisine şoför tutabileceğini ama toplu taşımayı tercih ettiğini aktarıyor. Martela, "Başarılı görünmekten ziyade sizi mutlu eden şeylere odaklanın" diyor. Ona göre kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi standartlarınızı belirlemek sizi daha fazla mutlu eder.
5 Doğanın faydalarını unutmuyorlar
Martela'nın paylaştığı bilgiye göre ülke insanının büyük çoğunluğu doğanın kendileri için çok önemli olduğunu söylüyor. Doğanın enerji ve rahatlama sağladığını düşünüyor. Ülkedeki nüfusun büyük bölümü yaz tatilini kırsal bölgelere gitmek ve doğayla iç içe olmak için değerlendiriyor.
6 Toplumdaki güven çemberini kırmıyorlar
Martela, bir ülkede güven düzeyi ne kadar yüksekse insanların da o kadar mutlu olduğunu söylüyor.
Martela, "2022'de yapılan bir "kayıp cüzdan" deneyi, dünya çapında 16 şehirde 192 cüzdanı düşürerek vatandaşların dürüstlüğünü test etti. Helsinki'de 12 cüzdandan 11'i sahibine iade edildi" diyor. Onun aktardığına göre Finlandiyalılar birbirlerine güvenme ve dürüstlüğe değer verme eğiliminde ve "Bilgisayarınızı kütüphanede unutursanız ya da telefonunuzu trende kaybederseniz, geri alacağınızdan emin olabilirsiniz. Çocuklar da genellikle okuldan eve halk otobüsüyle dönüyor ve gözetim olmadan dışarıda oynuyor" diyor.