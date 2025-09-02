Dünyanın en mutlu ülkesinde insanların yapmadığı 3 şey

Finli bir şairin "Mutluluğunuz hakkında kıyaslama yapmayın ya da övünmeyin" dediğini belirten Martela, "Finliler, özellikle maddi şeyler ve zenginliğin açıkça sergilenmesi söz konusu olduğunda, bunu gerçekten ciddiye alırlar" diyor.

Martela, ülkenin en zengin adamlarından biriyle karşılaştığını; kendisine şoför tutabileceğini ama toplu taşımayı tercih ettiğini aktarıyor. Martela, "Başarılı görünmekten ziyade sizi mutlu eden şeylere odaklanın" diyor. Ona göre kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi standartlarınızı belirlemek sizi daha fazla mutlu eder.