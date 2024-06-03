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Dünyanın en mutlu ülkesinde iş yerlerinde sık kullanılan 5 cümle

Finlandiya, Birleşmiş Milletler destekli yıllık Dünya Mutluluk Raporu'na göre yedinci kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi. Finlandiya'daki bir insan kaynakları ve kültür müdürü ise ülkedeki işyerlerinde hiç unutulmayan 5 düşünceyi anlatıyor:

03 Haziran 2024 | 14:13
Son Güncellenme: 03 Haziran 2024 | 14:34
Dünyanın en mutlu ülkesinde iş yerlerinde sık kullanılan 5 cümle

Finlandiyalı bir şirket olan Framery'nin insan kaynakları müdürü Anni Hallila CNBC'ye verdiği demeçte kendisi ve ekibinin, çalışanların işyerinde başarılı olabilecekleri bir ortam yaratmak için sık sık kullandığı Fince deyimleri anlatıyor. Bu deyimlerin anlamları ve iş kültüründeki yeri ise şöyle:

1 Soru soran yoldan sapmaz

Soru soran yoldan sapmaz Hallila, ülkede işyerlerinde düz bir hiyerarşi olduğunu, herkesin işle ilgili düşüncelerini dile getirme yetkisine sahip olduğunu belirtiyor. Hallila, ister CEO ister şirketteki herhangi biri olsun, herkesin soru sorabileceği açık bir iletişim hattı varsa orada başarının geleceğini belirtiyor. Ona göre şirket olarak yoldan çıkmamak için soru sorma kültürü oldukça önemli.

2 Daha akıllı çalışın, daha çok değil

Daha akıllı çalışın, daha çok değil Hallila, "Bu tembel olmak değildir" diyor. Ona göre önemli olan doğru şekilde odaklanmak, iş ve yaşam dengesine sahip olmak.

3 Kediyi masaya yatırın

Kediyi masaya yatırın Hallila bu ifadenin işle ilgili bir sorunu geçiştirmek yerine ele almayı vurguladığını belirtiyor ve "Biz sorunların tartışıldığında çözüleceğine inanıyoruz” yorumunu yapıyor.

4 Arkanızda neyi bırakırsanız önünüzde onu bulursunuz

Arkanızda neyi bırakırsanız önünüzde onu bulursunuz Bu ifade bir konuyu, sorunu çözmeden bırakmanın daha sonra daha büyük sorunlara yol açacağını ifade ediyor. Hallila sorunlarla başa çıkmanın tek yolununun zamanında ele almak olduğunu, bugün geçiştirilen bir sorunun yarın karşınıza daha büyük boyutla çıkacağını belirtiyor.

5 Önce planlayın

Önce planlayın Hallila, "Eğer yaptığınız şeyi, varmak istediğiniz hedefi doğru planlamazsanız zarar göreceğinizi söylüyor. Hallila'ya göre ülkede bu tarz bir iş kültürü iş yerlerinin her kademesini kapsıyor. Hallila'ya göre bir işletmenin stratejik planlaması, “insanların duyulduklarını hissetmelerini, stratejide söz sahibi olmalarını” sağlar.
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