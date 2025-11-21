ARA
  Dünyanın en zengin 10 insanından 8'i aynı sektörde

Dünyanın en zengin 10 insanından 8'i aynı sektörde

Teknoloji sektörü özellikle son yıllarda küresel servetin adeta tartışmasız merkezi.


Son Güncellenme:
Dünyanın en zengin 10 insanından 8'i aynı sektörde

Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre dünyanın en zengin 10 insanından 8’i teknoloji şirketlerinden servetini elde ediyor. Bu durum, yapay zekâdan yarı iletkenlere, sosyal medyadan e-ticarete kadar teknoloji alanının ekonomik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. 

İşte bugün (21 Kasım) dünyanın en zengin 10 insanı...

1 Elon Musk

Elon Musk

Servet: $462.8B

Sektör: Tesla, SpaceX

Ülke: ABD

2 Larry Ellison

Larry Ellison

Servet: $261.5B

Sektör: Oracle (Yazılım)

Ülke: ABD

3 Larry Page

Larry Page

Servet: $238.5B

Sektör: Google

Ülke: ABD

4 Jeff Bezos

Jeff Bezos

Servet: $230.4B

Sektör: Amazon

Ülke: ABD

5 Sergey Brin

Sergey Brin

Servet: $221.1B

Sektör: Google

Ülke: ABD

6 Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Servet: $202.3B

Sektör: Meta (Facebook)

Ülke: ABD

7 Bernard Arnault & Ailesi

Bernard Arnault & Ailesi

Servet: $184.4B

Sektör: Lüks Tüketim (LVMH)

Ülke: Fransa

8 Jensen Huang

Jensen Huang

Servet: $156.9B

Sektör: Yarı İletkenler (Nvidia)

Ülke: ABD

9 Warren Buffett

Warren Buffett

Servet: $148.9B

Sektör: Finans / Berkshire Hathaway

Ülke: ABD

10 Steve Ballmer

Steve Ballmer

Servet: $146.0B

Sektör: Microsoft

Ülke: ABD
0
