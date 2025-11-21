Savaş jeti fuarda yere çakıldı, Türk heyeti korkunç ana tanık oldu

Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağının Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Hindistan savaş uçağı Dubai Air Show’daki gösteri sırasında düştü



▪️ Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Hindistan "HAL Tejas" savaş uçağı, gösteri uçuşu sırasında yere çakıldı



▪️ Pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı veya kazada yaralanan olup olmadığı henüz belirsiz… pic.twitter.com/08wVBdnxiW — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 21, 2025

Savunma ve havacılık sanayisi için çok amaçlı kara araçları üreten Katmerciler şirketinin heyeti, Al Maktum Uluslararası Havalimanı'nda yaşanan kazaya tanıklık etti. Katmerciler Yurtdışı Satışlar Direktörü İsmail Hakkı Kırkıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dubai Airshow'un pazartesi günü başladığını ve bugün son günü olduğunu söyledi.

Fuara Uçak Yakıt İkmal Hidrant Dispenseri Aracı ile katıldıklarını anlatan Kırkıl, fuar boyunca çeşitli uçakların uçuş gösterileri gerçekleştirdiklerini anlattı. Kırkıl, kendilerinin de apronda Flydubai uçağının yanında, elektrikli yer hizmetleri araçlarının bulunduğu alanda ve piste yakın bir noktada bulunduklarını söyledi.

UÇAK ÜÇ PARÇAYA AYRILDI

Kırkıl, şöyle konuştu:

"Fuarda ASELSAN, Roketsan gibi başka Türk firmaları da yer alıyor ama onlar kapalı alandalar. Biz ikmal aracı getirdiğimiz için dışarda aracımızın başında bulunuyorduk. O nedenle kaza görüş alanımızda oldu. Uçak gösteri sırasında biraz daha açığa düştü, ancak kazaya anlık olarak tanıklık ettik. Uçak gözümüzün önünde pike sırasında şimdi manevra yapacak, şimdi manevra yapacak derken çok az yapabildi. Ne yazık ki pilot atlayamadı. Uçak üç parçaya ayrıldı ve alev aldı. Önümüzde Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele Araçları vardı onlar kazaya müdahale etti. Sonrasında ambulanslar o noktaya gitti."