En yüksek ve en düşük kira artışı hangi illerde görüldü?

Konut piyasasında canlılık ölçütlerinden biri olan ve satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla Türkiye genelinde ve üç büyük ilde düştü. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 59,6 gün, İstanbul'da 60,5 gün, Ankara'da 43,3 gün ve İzmir'de 72,1 gün olarak hesaplandı.