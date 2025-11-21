En yüksek ve en düşük kira artışı hangi illerde görüldü?

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun ekim ayı sonuçları duyuruldu. Buna göre, 2025 yılının ekim ayında Türkiye konut piyasasında reel kira endeksi düşerken, satılık konut talep endeksi ise yükseldi.
1 Reel kira fiyatları aylık bazda 170,2 geriledi
Reel kira fiyatlarının aylık bazda 170,2'ye gerilediği, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,1 düşüş kaydedildiği açıklandı. Üç büyükşehirde de azalan reel kiralık fiyat endeksi, İstanbul'da 184, Ankara'da 253,1, İzmir'de ise 198,3 oldu.
2 Endeks, mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyrini sürdürdü
Endeks, kiralık konut talep göstergesindeki ağustos ayı itibarıyla başlayan mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyrini sürdürdü.
Ekimde önceki aya göre yüzde 16,5 düşüşle 181,7 seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 4 artış gösterdi.
3 Reel satılık konut fiyat endeksi düşüşünü sürdürdü
Reel satılık konut fiyat endeksi de ekimde düşüş seyrini sürdürdü ve önceki aya göre 0,2 puan azalarak 153,7 oldu.
4 Satılık konutlarda yıllık reel fiyat değişimi azalıyor
Satılık konutlarda yıllık reel fiyat değişimi, 2024'ün başından bu yana azalıyor. Ekimde yıllık fiyat değişimi oranı, geçen aya kıyasla 0,5 puan artış gösterse de yıllık bazda eksi 3,3 ile negatif bölgede kalmayı sürdürdü.
Geçen ay düşüş yaşayan konut talep endeksi, Ekim 2025'te aylık bazda yüzde 5,2 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 daha yüksek ölçüldü.
5 Kapatılan ilan yaşı üç büyük ilde düştü
Konut piyasasında canlılık ölçütlerinden biri olan ve satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla Türkiye genelinde ve üç büyük ilde düştü. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 59,6 gün, İstanbul'da 60,5 gün, Ankara'da 43,3 gün ve İzmir'de 72,1 gün olarak hesaplandı.
6 Türkiye genelinde ortalama cari kira metrekare fiyatları
Türkiye genelinde ortalama cari kira metrekare fiyatı yıllık yüzde 28,8 arttı. İstanbul’da yüzde 34,6, Ankara’da yüzde 36, İzmir’de ise yüzde 27,3 oldu.
Ortalama cari kira metrekare fiyatı 239,6 TL olarak açıklandı.
7 En yüksek ve düşük kira artışı hangi illerde görüldü?
Öte yandan raporda, en yüksek ve en düşük kira artışının görüldüğü iller de listelendi. Ekim ayı itibarıyla yıllık artışın en fazla ve en sınırlı gerçekleştiği iller şöyle...