  En yüksek ve en düşük kira artışı hangi illerde görüldü?

En yüksek ve en düşük kira artışı hangi illerde görüldü?

Sahibinden.com ile BETAM tarafından hazırlanan rapora göre, bir önceki yılın ayına kıyasla ortalama cari kira metrekare fiyatındaki artış yüzde 28,8 oldu. Öte yandan, yıllık kira artışlarının en yüksek ve en düşük olduğu iller de listelendi.


Son Güncellenme:
En yüksek ve en düşük kira artışı hangi illerde görüldü?

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun ekim ayı sonuçları duyuruldu. Buna göre, 2025 yılının ekim ayında Türkiye konut piyasasında reel kira endeksi düşerken, satılık konut talep endeksi ise yükseldi.

Reel kira fiyatları aylık bazda 170,2 geriledi

Reel kira fiyatları aylık bazda 170,2 geriledi

Reel kira fiyatlarının aylık bazda 170,2'ye gerilediği, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,1 düşüş kaydedildiği açıklandı. Üç büyükşehirde de azalan reel kiralık fiyat endeksi, İstanbul'da 184, Ankara'da 253,1, İzmir'de ise 198,3 oldu.

Endeks, mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyrini sürdürdü

Endeks, mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyrini sürdürdü

Endeks, kiralık konut talep göstergesindeki ağustos ayı itibarıyla başlayan mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyrini sürdürdü.

Ekimde önceki aya göre yüzde 16,5 düşüşle 181,7 seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 4 artış gösterdi.

 

Reel satılık konut fiyat endeksi düşüşünü sürdürdü

Reel satılık konut fiyat endeksi düşüşünü sürdürdü

Reel satılık konut fiyat endeksi de ekimde düşüş seyrini sürdürdü ve önceki aya göre 0,2 puan azalarak 153,7 oldu.

Satılık konutlarda yıllık reel fiyat değişimi azalıyor

Satılık konutlarda yıllık reel fiyat değişimi azalıyor

Satılık konutlarda yıllık reel fiyat değişimi, 2024'ün başından bu yana azalıyor. Ekimde yıllık fiyat değişimi oranı, geçen aya kıyasla 0,5 puan artış gösterse de yıllık bazda eksi 3,3 ile negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

Geçen ay düşüş yaşayan konut talep endeksi, Ekim 2025'te aylık bazda yüzde 5,2 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 daha yüksek ölçüldü.

Kapatılan ilan yaşı üç büyük ilde düştü

Kapatılan ilan yaşı üç büyük ilde düştü

Konut piyasasında canlılık ölçütlerinden biri olan ve satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla Türkiye genelinde ve üç büyük ilde düştü. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 59,6 gün, İstanbul'da 60,5 gün, Ankara'da 43,3 gün ve İzmir'de 72,1 gün olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde ortalama cari kira metrekare fiyatları

Türkiye genelinde ortalama cari kira metrekare fiyatları

Türkiye genelinde ortalama cari kira metrekare fiyatı yıllık yüzde 28,8 arttı.  İstanbul’da yüzde 34,6, Ankara’da yüzde 36, İzmir’de ise yüzde 27,3 oldu.

Ortalama cari kira metrekare fiyatı 239,6 TL olarak açıklandı.

En yüksek ve düşük kira artışı hangi illerde görüldü?

En yüksek ve düşük kira artışı hangi illerde görüldü?

Öte yandan raporda, en yüksek ve en düşük kira artışının görüldüğü iller de listelendi. Ekim ayı itibarıyla yıllık artışın en fazla ve en sınırlı gerçekleştiği iller şöyle...

Yıllık kira artışlarının en yüksek olduğu iller

Yıllık kira artışlarının en yüksek olduğu iller

1- Mardin (Yüzde 53,4)

2- Van

2- Van

Yüzde 40

3- Samsun

3- Samsun

Yüzde 37,5

4- Ankara

4- Ankara

Yüzde 36

5- Diyarbakır

5- Diyarbakır

Yüzde 35,6

Yıllık kira artışlarının en düşük olduğu iller

Yıllık kira artışlarının en düşük olduğu iller

1- Gaziantep: Yüzde 11,7

2- Malatya

2- Malatya

Yüzde 13,7

3- Hatay

3- Hatay

Yüzde 13,8

4- Eskişehir

4- Eskişehir

Yüzde 16,2

5- Konya

5- Konya

Yüzde 20
