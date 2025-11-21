ARA
  TasteAtlas'a göre 2025'in en iyi 100 yemeği: Listede 7 Türk yemeği var

TasteAtlas'a göre 2025’in en iyi 100 yemeği: Listede 7 Türk yemeği var

Dünyanın dört bir yanından yemekleri değerlendiren TasteAtlas'ın sitesinde 2025’in “En İyi 100 Yemek” listesi yer alıyor... En iyi 100 arasında 7 Türk yemeği var...


Son Güncellenme:
TasteAtlas'a göre 2025’in en iyi 100 yemeği: Listede 7 Türk yemeği var

Gastronomi dünyasınca takip edilen liste, farklı kültürlerin öne çıkan tatlarını bir araya getiriyor. Listenin ilk 10'un iki Türk yemeği var. 100 yemeklik listeye Türkiye'den giren tarif sayısı ise 7. İşte önce ilk 10 ve ardından Türk yemeklerinin sıralamadaki yerleri: İşte TasteAtlas’da 11.258 yemek için yapılan 367.847 geçerli oylamaya dayanarak belirlenen dünyanın en iyi 10 yemeği...

1 Khao Soi (Tayland)

Khao Soi (Tayland)

2 Sichuan Hot Pot (Çin)

Sichuan Hot Pot (Çin)

3 Pizza Napoletana (İtalya)

Pizza Napoletana (İtalya)

4 Phở (Vietnam)

Phở (Vietnam)

5 Sushi – Otoro (Japonya)

Sushi – Otoro (Japonya)

6 Rendang (Endonezya)

Rendang (Endonezya)

7 Çökertme Kebabı (Türkiye)

Çökertme Kebabı (Türkiye)

8 Tom Yum (Tayland)

Tom Yum (Tayland)

9 Cağ Kebabı (Türkiye)

Cağ Kebabı (Türkiye)

10 Pad Thai (Tayland)

Pad Thai (Tayland)

11 TÜRK YEMEKLERİ KAÇINCI SIRADA?

TÜRK YEMEKLERİ KAÇINCI SIRADA?

Türkiye’nin iki yemeğinin ilk 10’a girmesi büyük takdir topladı. 2025 listesinde Türkiye’den toplam 7 lezzet bulunuyor. İşte Türk yemeklerinin listede yer aldığı konumlar:

12 7. sıra - Çökertme Kebabı (Muğla)

7. sıra - Çökertme Kebabı (Muğla)

13 9. sıra - Cağ Kebabı (Erzurum)

9. sıra - Cağ Kebabı (Erzurum)

14 26. sıra — İskender Kebap (Bursa)

26. sıra — İskender Kebap (Bursa)

15 28. sıra — Kuzu Şiş

28. sıra — Kuzu Şiş

16 47. sıra — Adana Kebap

47. sıra — Adana Kebap

17 51. sıra — Hünkar Beğendi

51. sıra — Hünkar Beğendi

18 59. sıra — Islama Köfte (Sakarya)

59. sıra — Islama Köfte (Sakarya)
