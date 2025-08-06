ARA
DOLAR
40,69
0,22%
DOLAR
EURO
47,50
0,28%
EURO
GRAM ALTIN
4437,16
0,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Dünyanın en zengin ikinci ismi 9 ayda 107 milyon TL'lik yakıt tüketti

Dünyanın en zengin ikinci ismi 9 ayda 107 milyon TL'lik yakıt tüketti

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in 300 milyon dolara mal olan 118 metrelik süper yatı Launchpad, Ekim 2024’ten Temmuz 2025'e 2 milyon litreden fazla dizel yakarak 5.300 tondan fazla karbon salımı yaptı.

06 Ağustos 2025 | 15:06
Dünyanın en zengin ikinci ismi 9 ayda 107 milyon TL'lik yakıt tüketti

Tüketilen yakıt miktarı, Türkiye'deki 1 litrelik mazot fiyatıyla (53,77 TL) hesaplanınca ortaya çıkan miktar dudak uçuklatıyor.

focus.de'de yer alan habere göre Zuckerberg’in ailesi ve mürettebatıyla birlikte çıktığı bu deniz yolculuğu San Francisco’dan başlayarak Güney Pasifik, Norveç fiyortları ve Yunanistan kıyılarına kadar uzandı. 

Bazı etaplarda helikopterle iniş ve helikopterli kayak gibi aktiviteler de gerçekleştirildi. Yalnızca 9600 deniz millik (yaklaşık 17.779 kilometre) bir parkurda 676.800 litre dizel harcandığı belirlendi.

Launchpad, seyir halindeyken saatte ortalama 4400 litre dizel tüketiyor. Bu, Voz Media'ya göre aynı süre içinde yaklaşık 630 orta sınıf otomobilin yaydığı karbon salımına denk geliyor.

Launchpad'in harcadığı 2 milyon litrelik dizelin maddi karşılığı Türkiye'de 107 milyon TL'nin üzerinde.

Yoğun kullanımdan sonra bakım için Fransa’nın La Ciotat kentine geçen Launchpad, burada bulunan Avrupa’nın önde gelen yat bakım merkezlerinden birinde işlemlerine devam ediyor. 

Aynı merkezde Jeff Bezos’un da Koru adlı megayatını zaman zaman bakıma aldığı biliniyor. Forbes Milyarderler Listesi'nde 216 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Zuckerberg'i 215 milyar dolarlık servetiyle Bezos takip ediyor.2

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL