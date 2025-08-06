Tüketilen yakıt miktarı, Türkiye'deki 1 litrelik mazot fiyatıyla (53,77 TL) hesaplanınca ortaya çıkan miktar dudak uçuklatıyor.

focus.de'de yer alan habere göre Zuckerberg’in ailesi ve mürettebatıyla birlikte çıktığı bu deniz yolculuğu San Francisco’dan başlayarak Güney Pasifik, Norveç fiyortları ve Yunanistan kıyılarına kadar uzandı.

Bazı etaplarda helikopterle iniş ve helikopterli kayak gibi aktiviteler de gerçekleştirildi. Yalnızca 9600 deniz millik (yaklaşık 17.779 kilometre) bir parkurda 676.800 litre dizel harcandığı belirlendi.

Launchpad, seyir halindeyken saatte ortalama 4400 litre dizel tüketiyor. Bu, Voz Media'ya göre aynı süre içinde yaklaşık 630 orta sınıf otomobilin yaydığı karbon salımına denk geliyor.

Launchpad'in harcadığı 2 milyon litrelik dizelin maddi karşılığı Türkiye'de 107 milyon TL'nin üzerinde.

Yoğun kullanımdan sonra bakım için Fransa’nın La Ciotat kentine geçen Launchpad, burada bulunan Avrupa’nın önde gelen yat bakım merkezlerinden birinde işlemlerine devam ediyor.

Aynı merkezde Jeff Bezos’un da Koru adlı megayatını zaman zaman bakıma aldığı biliniyor. Forbes Milyarderler Listesi'nde 216 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alan Zuckerberg'i 215 milyar dolarlık servetiyle Bezos takip ediyor.2