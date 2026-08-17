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"Düşman toplumsal-kültürel darbe planlıyor"

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, düşmanın İran İslam Cumhuriyeti’ni devirmeyi hedeflediğini ve ülkede "toplumsal-kültürel darbe" için plan yaptığını öne sürdü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Düşman toplumsal-kültürel darbe planlıyor"

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Arif, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mesud Pezeşkiyan hükümetinin göreve başladığı ilk günden itibaren "savaş hükümeti" olduğunu belirten Arif, "Düşmanın hedefi hala İran İslam Cumhuriyeti’ni devirmek. Düşman, ciddi bir toplumsal-kültürel darbe için planlama yapmış durumda." dedi.

Hükümetin, İran'daki medyanın düşmanın bu komplosuyla mücadele etmesine yardımcı olmasını isteyen Arif, "Hükümetin halkı bilgilendirmeden ani adımlar atma niyeti yok. Medya, kamuoyunun bazı kararlara ilişkin olumsuz görüşlerini hükümete iletirse hükümet bu kararların uygulanmasını erteleyecektir." ifadelerini kullandı.

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