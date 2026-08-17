Küçük bir destekle başladılar: Şimdi aile bütçesine katkı sağlıyorlar

Projeden yararlanan üretici Rakibe Değirmenci, 5 kovan desteği ile arıcılığa başladığını söyledi.

Zamanla arıların çoğaldığını ve kovan sayısını artırdığını belirten Değirmenci, "Zamanla arılar çoğaldı ve şu an 28 kovanımız oldu. Bu sene verimlerimiz oldukça güzel. Hasada ve üretime kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Üretici Ayşe Geyik de Çamlıca Mahallesi'nin doğasının arıcılık için elverişli olduğunu ifade etti.