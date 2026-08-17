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Dalından sofraya: Müşteriler ürünlerini kendileri topluyor

Karabük'te ata tohumlarından organik yöntemlerle yetiştirilen sebze ve meyveler, dalından tüketiciyle buluşuyor. Kimyasal ve pestisit kullanılmadan üretilen ürünleri almak isteyenler, bahçeye gelerek kendi elleriyle de toplayabiliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dalından sofraya: Müşteriler ürünlerini kendileri topluyor

Karabük’te organik tarımla üretilen sebze ve meyveler doğrudan bahçeden satışa sunuluyor. Ata tohumlarının kullanıldığı üretimde kimyasal ve pestisitlere yer verilmezken, bahçeyi ziyaret eden tüketiciler istedikleri ürünleri dalından kendileri de toplayabiliyor.

1 Kimyasal ve pestisit kullanmadan yetiştiriliyor

Kimyasal ve pestisit kullanmadan yetiştiriliyor

Konarı köyünde çiftçilik yapan 46 yaşındaki Doğruyol, domates, biber, fasulye, kavun ve karpuz başta olmak üzere çok sayıda ürünü kimyasal ve pestisit kullanmadan yetiştiriyor.

2 Organik üretim yapıyorlar

Organik üretim yapıyorlar

Doğruyol, AA muhabirine, organik üretim yaptıklarını ve ürünlerinin sertifikalı olduğunu belirterek, bahçelerinde farklı çeşitlerde ata tohumu kullandıklarını söyledi.

3 "Ürün yelpazemiz geniş"

"Ürün yelpazemiz geniş"

Bahçesinde hiçbir şekilde kimyasala yer vermediklerini ifade eden Doğruyol, "Tamamen organik olarak yetişiyor. Ürün yelpazemiz geniş. Kavun, karpuz, domates, fasulye çeşitleri, biber çeşitleri ve domatesin birçok çeşidini yetiştiriyoruz. 

Bunların en büyük özelliği organik olmasının yanı sıra hepsinin ata tohumu olması." dedi.

4 İsteyen müşteriler ürünleri kendi elleriyle toplayabiliyor

İsteyen müşteriler ürünleri kendi elleriyle toplayabiliyor

Bahçeyi müşterilerin de ziyaret edebildiğini aktaran Doğruyol, isteyenlerin ürünleri kendi elleriyle toplayabildiğini, isteyen müşteriler için ise ürünleri hazırladığını kaydetti.

5 "Gençlere tarım yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim"

"Gençlere tarım yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim"

Doğruyol, "Sağlıklı beslenmenin yolu sağlıklı gıdadan geçiyor. Bahçeye gelen misafirlerimiz ürünleri taze alıyorlar. Perşembe günleri halk pazarında çıkıyoruz. İnternet üzerinden ve bahçeden satışımız var. Gençlere tarım yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Üretmek güzel. Emek var. Emeğinizin karşılığını size Yaradan'ın verdiğini görmek güzel." dedi.

6 "Herkese tavsiye ediyoruz"

"Herkese tavsiye ediyoruz"

Doğruyol'un bahçesinden sebze alan 62 yaşındaki Aynur Gökdoğan, bahçeyi yeni keşfettiklerini ve çok memnun kaldıklarını belirtti.

Ürünlerin harika olduğunu ifade eden Gökdoğan, "Herkese tavsiye ediyoruz. Buradan biber, domates, salatalık, mısır ve dolmalık biber aldık. Hepsinden memnun kaldık. Çok güzel ve harika. Pazardan avantajı bize yakın ve organik ürün. Tek elden toplanıyor." ifadesini kullandı.

7 Ürünler dalından toplanıyor

Ürünler dalından toplanıyor

Hatice Erdoğan da ürünlerin dalından taze toplanıp kendilerine verildiğini dile getirdi.
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