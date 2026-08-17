Dalından sofraya: Müşteriler ürünlerini kendileri topluyor

Bahçesinde hiçbir şekilde kimyasala yer vermediklerini ifade eden Doğruyol, "Tamamen organik olarak yetişiyor. Ürün yelpazemiz geniş. Kavun, karpuz, domates, fasulye çeşitleri, biber çeşitleri ve domatesin birçok çeşidini yetiştiriyoruz.

Bunların en büyük özelliği organik olmasının yanı sıra hepsinin ata tohumu olması." dedi.