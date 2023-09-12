Elon Musk'ın Bill Gates'e çok kızdığı an: "Bana karşı kabaydı"

Elon Musk, Bill Gates'in Tesla hisselerinde açığa satış pozisyonunda olduğunu öğrendiğinde çok kızmış ve Bill Gates'in hayır kurumlarına bağış yapma konusundaki teklifini sert bir şekilde yanıtlamış. Gates, "Bana karşı çok kabaydı, ama pek çok insana karşı çok kaba, bu yüzden bunu kişisel olarak algılamazsınız" diyor.

Tesla CEO'sunu üç yıl boyunca takip eden yazar Walter Isaacson, 2022'nin başlarında Gates'in Musk'la konuştuğunu ve Musk'ın mülteciler, Amerikan eğitimi, AIDS, sivrisineklerin yok edilmesi ve iklime dayanıklı tohumlar gibi konularda bağış yapmasını önerdiğini söyledi.

Bu ilk sohbetlerin ardından Gates, Musk'la mesaj yoluyla iletişim kurdu. Ancak Musk sert bir karşılık verdi: "Üzgünüm. İklim değişikliğini çözmek için en çok çaba sarf eden şirket olan Tesla'ya karşı büyük bir açığa satış pozisyonunuz varken iklim konusundaki hayırseverliğinizi ciddiye alamam."

Bu olay hakkında Isaacson'a konuşan Gates, Musk'tan özür bile dilediğini söyledi. Gates, Isaacson'a Musk'ın açığa satış konusunu duyduğunda kendisine çok kaba davrandığını söylüyor. Gates ayrıca Isaacson'a kararının kişisel değil ticari bir kararını olduğunu, çünkü elektrikli araç arzının yakında talebi aşarak fiyat düşüşüne yol açacağını tahmin ettiğini aktardı.

Isaacson'ın biyografisinde anlattığı Musk ve Gates arasındaki diyalog ilk olarak Nisan 2022'de internete sızdırılmış ve Musk doğrulamıştı. Musk şu tweet'i atmıştı: "TED'deki birçok kişiden, Gates'in hala Tesla'ya karşı yarım milyar dolar açığa satış pozisyonu olduğu duydum. Bu nedenle kendisine sordum, çok gizli bir durum değil”.