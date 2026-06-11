Elon Musk'ın SpaceX'i tarihe geçebilir! Halka arza rekor talep geldi

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, halka arz sürecinde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Konuya yakın kaynaklara göre bireysel yatırımcılardan gelen talep 70 milyar doları aşarken, sürecin son aşamaya yaklaştığı belirtiliyor.

Bireysel yatırımcı talebi 70 milyar doları geçti

Edinilen bilgilere göre SpaceX'in halka arzına bireysel yatırımcıların ilgisi beklentilerin üzerine çıktı. Toplam talebin 70 milyar doların üzerine ulaşması, halka arzın küresel piyasalardaki en dikkat çekici işlemlerden biri olacağını gösteriyor. Kaynaklar, mevcut hisselerin en az yüzde 20'sinin bireysel yatırımcılara tahsis edilmesinin planlandığını ifade ediyor.

Tarihin en büyük halka arzı olabilir

SpaceX'in halka arz büyüklüğünün yaklaşık 75 milyar dolar olması bekleniyor. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda işlem, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük halka arz olarak tarihe geçecek.

Mevcut rekor ise 2019 yılında yaklaşık 29,4 milyar dolarlık halka arz gerçekleştiren Saudi Aramco'ya ait bulunuyor.

Kurumsal yatırımcılardan da yoğun ilgi

Halka arzı yöneten bankalardan gelen bilgilere göre SpaceX, yaklaşık 1.000 kurumsal yatırımcıdan da talep aldı. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisi, şirketin halka arzına yönelik beklentilerin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Uluslararası yatırımcılara sınırlı pay ayrılacak

Konuya yakın kaynaklara göre SpaceX, halka arzdaki hisselerin yüzde 10'undan daha azını uluslararası yatırımcılara ayırmayı planlıyor. Öte yandan Japonya'ya ayrılan tahsisatın bu ayın başında 2 milyar dolardan 2,5 milyar dolara yükseltildiği belirtiliyor.

Dev bankalar halka arza liderlik ediyor

SpaceX'in halka arz sürecine dünyanın önde gelen yatırım bankaları liderlik ediyor. Halka arz organizasyonunda görev alan bankalar arasında Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup ve JPMorgan Chase yer alıyor. Piyasalarda, SpaceX'in halka arzının hem büyüklüğü hem de yatırımcı ilgisi bakımından küresel sermaye piyasalarının en önemli işlemlerinden biri olması bekleniyor.