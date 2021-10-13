Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, “yüzde 99,4 hüküm giyme oranı bulunan bir ülkede kendisini savunamayacağı” için ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan Lübnan’a kaçtığını söyledi.

Lübnan’da yaşayan ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol) arananlar listesinde yer alan eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya’da kamu yayıncısı NHK’ye verdiği röportajda, kaçış sürecini anlattı.

Ghosn, Aralık 2019’da yasa dışı olarak Japonya’dan kaçış nedenini, “mahkemeyi hiçbir şekilde kazanma şansının olmamasına” bağladı.

“Yüzde 99,4 hüküm giyme oranı bulunan bir ülkede kendimi savunamayacağımı anladım.” diyen Ghosn, hem kendisine hem ailesine “sıkıntılar çektirildiğini” belirterek, kendisini savunmanın “tek yolunun Japonya’yı terk etmek” olduğunu kaydetti.

Ghosn, kaçış gecesinin en kritik safhalarını, özel jete getirilmeden önce kendisinin kutu içerisinde taşınması ve “yakında Japonya’dan ayrılacağı” bilgisini edinmesi olduğunu söyledi.

Kutunun x-ray cihazına girmemesini “talih” olarak nitelendiren Ghosn, Japon otoritelerinden, soruşturma materyallerini Lübnan otoritelerine iletmelerini istedi.

Ghosn, Japon otoritelerin, Nissan ile kendi aralarındaki komplonun ortaya çıkmasından korktuğu için dosyaları paylaşmadığını savundu.

Lübnan’da mutlu bir hayat sürdürdüğü dile getiren Ghosn, “Mutlu ve meşgulüm, sevdiğim işi yaprak hayatımı sürdürüyorum. Gönüllü olarak üniversitede iş stratejileri dersleri veriyor, kitap yazıyorum. Lübnanlı olmaktan gurur duyuyorum, halkım da beni destekliyor.” ifadelerini kullandı.

– Kasım 2018’de gözaltına alınmıştı

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance’ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle “mali usulsüzlük” ve “görevini kötüye kullanma” suçlamalarıyla 19 Kasım 2018’de Japonya’da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya’dan 31 Aralık 2019’da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş insanının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutunun içinde Japonya’dan kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak’ta Japon hükümetinin talebi üzerine şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında “kırmızı bülten” uyarısı yayımlamış, bu bülten kaydının 6 Ocak’ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.