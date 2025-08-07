Eski 'Superman' artık bir göçmenlik polisi: "Amerikalıların güvenliği için..."

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın göçmen gözaltı ve sınır dışı uygulamalarını genişletmeye yönelik yeni kampanyası duyurmuştu. Cain’in bu açıklaması da duyurunun hemen ardından geldi.

Newsweek'in haberine göre ICE’in başlattığı yeni program kapsamında, başvuranlara 50 bin dolarlık imza bonusu ve çeşitli emeklilik hakları gibi teşvikler sunuluyor. Dean Cain, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, ICE’e katıldığını ve takipçilerini de aynı adımı atmaya çağırdığını açıkladı.

Lois & Clark: The New Adventures of Superman, 1993-1997 yılları arası yayınlandı

Cain, yayımladığı 1 dakika 32 saniyelik videoda şu ifadeleri kullandı:

“Ben hem yeminli bir kolluk kuvveti mensubuyum hem de film yapımcısıyım. Sadece konuşmak yerine, Amerikalıların güvenliği için harekete geçmenin önemli olduğunu düşündüm. Bu yüzden ICE’e katıldım.”

Kuruma katılanların çeşitli haklardan faydalanabileceğini belirten Cain, “Eğer ABD'ye yardım etmek istiyorsanız, ICE en tehlikeli kişileri sokaklardan uzaklaştırıyor” dedi.

Cain’in paylaşımı X platformunda 82 binin üzerinde görüntülenme alırken, Instagram gönderisi ise 2 binin üzerinde beğenikdi. Gönderilere yapılan yorumlarda ise konuya dair çok sayıda görüş bildirildi.

Cain’in yaşı nedeniyle ICE’in alım kriterlerine uygun olup olmadığı ise bazı kesimlerce tartışma konusu oldu.