Fırsatı kaçırmadı: Louvre'daki 7 dakikalık soygunu reklama çeviren şirket

Böcker Operasyon Vinçleri CEO’su ve ailenin üçüncü kuşak üyesi Alexander Böcker, CNN’e yaptığı açıklamada, eşiyle birlikte “haberleri görünce şok olduklarını” ve “asansörlerinin bu soygunda kötüye kullanıldığını” fark ettiklerini söyledi. a

Ancak kimsenin yaralanmadığı anlaşılınca, girişimci ruh devreye girdi.

Böcker, "İlk şok geçince kara mizah öne çıktı. Biraz şakalaştık, eğlendik ve birkaç esprili slogan bulduk. Paylaşım büyük çoğunlukla olumlu tepkiler aldı. Neyse ki çoğu insan espriyi anladı ve bizim soygunla ilgimiz olmadığını biliyor. Şimdiye kadar gelen tepkilerden çok memnunuz" diyor.