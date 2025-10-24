Fırsatı kaçırmadı: Louvre'daki 7 dakikalık soygunu reklama çeviren şirket

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan; sadece 2024'te 8,7 milyon kişiye ev sahipliği yapan Louvre Müzesi'ndeki soygun tüm Fransa'yı şoke etmiş durumda. Louvre müzesindeki mücevher soygununa istemeden karışan bir Alman firmai ise olayı reklam fırsatına çevirdi.
1 MERDİVEN DAYAMIŞLARDI
Hırsızlar binaya girmek için dışarıdaki bir kamyona monte yük asansörünü kullanmış, vitrinlerdeki mücevherleri çaldıktan sonra elektrikli scooterlarla kaçmıştı.
Aile işletmesi olan bir Alman firması ise farkında olmadan soyguna karıştı.
2 YÜK ASANSÖRÜNÜ ÜRETEN FİRMA
Bir aile işletmesi olan Alman şirketi Böcker, hırsızlıkta kullanılan eşya asansörünü üreten şirket.
Alman firması “kötü reklam diye bir şey yoktur” diyerek olaydan doğan ilgiyi fırsata çevirdi.
3 INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTILAR
Şirket, mizahi bir dille hazırlanmış reklamını Instagram’da paylaştı. Şirket olay yerinin bir fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yazdı:
“Bir dahaki sefere bir şeyleri hızla taşımak istediğinizde… Böcker Agilo, 230 V elektrik motoru sayesinde sessizce, dakikada 42 metre hızla, 400 kilograma kadar olan ‘hazinenizi’ taşır.”
4 'GÖRÜNCE ÖNCE ŞOKE OLDUK'
Böcker Operasyon Vinçleri CEO’su ve ailenin üçüncü kuşak üyesi Alexander Böcker, CNN’e yaptığı açıklamada, eşiyle birlikte “haberleri görünce şok olduklarını” ve “asansörlerinin bu soygunda kötüye kullanıldığını” fark ettiklerini söyledi. a
Ancak kimsenin yaralanmadığı anlaşılınca, girişimci ruh devreye girdi.
Böcker, "İlk şok geçince kara mizah öne çıktı. Biraz şakalaştık, eğlendik ve birkaç esprili slogan bulduk. Paylaşım büyük çoğunlukla olumlu tepkiler aldı. Neyse ki çoğu insan espriyi anladı ve bizim soygunla ilgimiz olmadığını biliyor. Şimdiye kadar gelen tepkilerden çok memnunuz" diyor.
5 2020 YILINDA SATILMIŞ
Guardian'ın haberine göre şirket, 2020 yılında bu taşınabilir yük asansörünü Paris bölgesinde bulunan bir firmaya satmış. Söz konusu Fransız firma, cihazı müşterilerine kiralıyordu. Hırsızlar kısa süre önce bu firmayla iletişime geçerek asansörü kullanmak istediklerini belirtmiş, ardından cihazın tanıtım gösterimi sırasında asansörü çalarak kaçmışlar. Şirket sahipleri olayı geçen hafta polise bildirmiş.