Gemilerin üstünden tren uçurmak: Panama'nın çılgın demiryolu projesi

Bu projenin en karmaşık ve en pahalı parçası, kanalın üzerine kurulacak olan tren köprüsü. Hükümet sadece bu köprü için 4.5 milyar dolar bütçe ayırdı. Mühendisleri en çok düşündüren kısım da burası; çünkü köprü, dünyanın en yoğun deniz ticareti rotalarından birinin tam üstünden geçecek. Resmi verilere göre projenin tamamı ülkede 50 binden fazla kişiye iş imkanı sağlayacak.