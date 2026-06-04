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  • Gemilerin üstünden tren uçurmak: Panama'nın çılgın demiryolu projesi

Gemilerin üstünden tren uçurmak: Panama'nın çılgın demiryolu projesi

Panama, Panama Kanalı üzerine 4.5 milyar dolarlık devasa bir tren köprüsü yapmaya hazırlanıyor. Küresel ticareti aksatmadan bu projeyi hayata geçirmek mümkün mü? Detaylar yazımızda.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
Gemilerin üstünden tren uçurmak: Panama'nın çılgın demiryolu projesi

Panama, ulaşım altyapısında dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkeyi bir uçtan diğer uca bağlayacak 450 kilometrelik Panama-David hızlı tren hattının merkezinde, Panama Kanalı’nın üzerinden geçecek devasa bir demiryolu köprüsü yer alıyor. Hükümet, projenin teknik olarak yapılabilir olup olmadığını denetlemesi için İspanya’nın devlet demiryolu şirketi Renfe ile anlaştı.

 

1 Mühendisleri zorlayan 4.5 milyar dolarlık imza

Mühendisleri zorlayan 4.5 milyar dolarlık imza

Bu projenin en karmaşık ve en pahalı parçası, kanalın üzerine kurulacak olan tren köprüsü. Hükümet sadece bu köprü için 4.5 milyar dolar bütçe ayırdı. Mühendisleri en çok düşündüren kısım da burası; çünkü köprü, dünyanın en yoğun deniz ticareti rotalarından birinin tam üstünden geçecek. Resmi verilere göre projenin tamamı ülkede 50 binden fazla kişiye iş imkanı sağlayacak.

2 Panama-David projesi nedir?

Panama-David projesi nedir?

Panama-David, mevcut hükümetin en büyük ve en iddialı projesi. Plan, tüm ülkeyi boylu boyunca demiryolu ağatıyla örmek. Hat tamamlandığında yolcu trenleri saatte 180 kilometre, yük trenleri ise saatte 100 kilometre hıza ulaşacak.

Güzergah boyunca 14 istasyon kurulacak. Kanal sayesinde deniz ticaretinde zaten küresel bir merkez olan Panama, bu hatla lojistik kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor. Hükümet inşaata bu yıl başlamayı planlıyor.

 

3 Küresel ticaretin ortasında büyük risk

Küresel ticaretin ortasında büyük risk

Yeni köprü, Panama Kanalı üzerindeki beşinci köprü olacak ve demiryolunu Kosta Rika sınırına kadar taşıyacak. Yapı, mevcut Centennial Köprüsü’ne paralel inşa edilecek. Dünyanın en kritik su yollarından birinde gemi trafiğini aksatmadan dev bir tren köprüsü inşa etmek, mühendislik açısından çok ciddi riskler barındırıyor. En ufak bir hesap hatası, küresel deniz ticaretini kilitleyebilir.

4 Panama neden İspanyol Renfe'yi seçti?

Panama neden İspanyol Renfe'yi seçti?

Panama hükümeti, projenin teknik raporlarını incelemesi için İspanyol Renfe’nin uluslararası danışmanlık birimini seçti. Renfe projeyi kendisi inşa etmeyecek. Şirket, Amerikan AECOM firmasının daha önce hazırladığı taslak raporları inceleyen bir üst denetçi gibi çalışacak.

 

Renfe; gelecekteki genişleme imkanlarını, su altı çalışmalarını ve acil durum tahliye planlarını inceleyecek. Bu denetim, milyarlarca dolar harcanmadan önce planların gerçekten uygulanabilir olup olmadığını görmeyi sağlıyor.

 

6 Milyar dolarlık kumarın getirisi

Milyar dolarlık kumarın getirisi

Büyük demiryolu projeleri her zaman yüksek risk taşır. Devasa bütçeler ve uzun süreler gerektiren bu işlerde, asıl sorunlar genelde inşaat başladıktan sonra ortaya çıkar. Panama hükümeti de ilk kazmayı vurmadan önce riskleri sıfırlamak için Renfe gibi küresel bir oyuncuyu devreye soktu.

Bu ortaklık Renfe için de stratejik bir öneme sahip. Şirket bu denetimden yaklaşık 300 bin dolar kazanacak. Paradan ziyade, Amerika kıtasının en prestijli altyapı projelerinden birinde imzasının olması Renfe'nin küresel marka değerini artırıyor.
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