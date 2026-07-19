En düşük emekli maaşı için son viraj: Düzenleme TBMM Genel Kurulu'na geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada ekonomi, savunma ve kamu yönetimine ilişkin önemli düzenlemeleri görüşecek. Genel Kurul'da en düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifinin yanı sıra Somali'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de ele alınacak.

En düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye çıkarılıyor

Genel Kurul'un en önemli gündem maddelerinden biri, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme olacak. Kanun teklifine göre en düşük emekli aylığı, Temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

Somali tezkeresi Meclis'te

Genel Kurul ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı tezkeresini de görüşecek. Tezkereyle, Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği anlaşması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Somali'nin terörizm ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadelesine destek amacıyla iki yıl daha görev yapması öngörülüyor.

Turizm sektörüne sigorta primi desteği

Kanun teklifiyle Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerine yönelik yeni bir destek de hayata geçirilecek.

Buna göre, tesislerin faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde sigorta primi desteği sağlanacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkileri genişletiliyor

Teklif kapsamında internet alan adlarına ilişkin strateji ve düzenlemeleri belirleme yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığına verilecek.

Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) devredilen bilgi işlem altyapısı, veri merkezleri, sistemler, araçlar ve diğer taşınırlarla birlikte hak ve yükümlülükler de Siber Güvenlik Başkanlığına aktarılacak.

PTT personeline yeni istihdam modeli

Teklifte PTT personelini ilgilendiren düzenleme de yer alıyor. İş Kanunu kapsamında çalışanlar dışında kalan PTT personeli, Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilecek.

İstihdam ve sinema sektörüne destek sürecek

Düzenlemeyle imalat sektöründe istihdamı korumaya yönelik desteklerin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına ilişkin uygulamanın süresi 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak.

Öte yandan sinema sektörüne yönelik destekler de Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesinin kullanım alanına dahil edilecek. Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcıları ile internet platform işletmecileri ise yıllık net satışlarının yüzde 2'sini Bakanlık döner sermaye hesabına aktaracak.

Komisyonlar da yoğun mesai yapacak

TBMM'de bu hafta komisyon çalışmaları da devam edecek. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olayların yanı sıra çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.

Dışişleri Komisyonu bünyesindeki Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu da gündemindeki konuları değerlendirecek.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler haftalık grup toplantılarını gerçekleştirecek.