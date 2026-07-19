Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu: İşte 2026 ücretleri ve çalışma saatleri

Giresun'da 2026 yılı fındık hasadı öncesinde tarım işçilerinin günlük yevmiyeleri ve patoz ücretleri açıklandı. Yeni tarifeye göre yemek işverene ait olduğunda günlük ücret 1.101 TL, işçiye ait olduğunda ise 1.280 TL olacak.
1 Fındık işçisinin yevmiyesi belirlendi
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerinin günlük ücreti, yemeğin işveren tarafından karşılanması halinde 1.101 TL olarak belirlendi. Yemeğin işçi tarafından karşılanması durumunda ise günlük yevmiye 1.280 TL olacak.
2 Patoz ücreti 6 bin TL oldu
Hasadın önemli aşamalarından biri olan patoz hizmetinin ücreti de netleşti. Komisyon kararıyla patoz çekim ücreti ton veya saat başına 6 bin TL olarak belirlendi.
3 Ücretler asgari seviyeyi ifade ediyor
Valilik, açıklanan rakamların tavsiye niteliğinde asgari ücret olduğunu vurguladı. İşçi ve işverenin karşılıklı anlaşması halinde, belirlenen tutarların üzerinde ücret ödenebileceği, ancak hiçbir koşulda bu rakamların altına inilemeyeceği bildirildi.
4 İşçilerin ücretinden kesinti yapılamayacak
Komisyon kararları kapsamında işçi haklarını koruyacak düzenlemeler de hayata geçirildi. Buna göre, işçi ücretleri hasat sonunda gecikmeden doğrudan işçiye ödenecek.
Tarım işçisi temin eden aracılar, yol parası veya benzeri gerekçelerle işçilerin ücretlerinden herhangi bir kesinti yapamayacak.
5 Patoz çalışma saatlerine sınırlama
Çevre ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla patoz makinelerinin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Buna göre; şehir merkezlerinde: 08.00-21.00, köylerde: 07.00-24.00 saatleri arasında çalışma yapılabilecek. Yetkililer, yol kenarlarına fındık cürufu bırakarak kamu malına zarar verenler, fındık kıran patoz çalıştıranlar ve belirlenen saatler dışında faaliyet gösterenler hakkında ilgili kurumlar tarafından yasal işlem uygulanacağını bildirdi.