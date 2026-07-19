Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu: İşte 2026 ücretleri ve çalışma saatleri

Komisyon kararları kapsamında işçi haklarını koruyacak düzenlemeler de hayata geçirildi. Buna göre, işçi ücretleri hasat sonunda gecikmeden doğrudan işçiye ödenecek.

Tarım işçisi temin eden aracılar, yol parası veya benzeri gerekçelerle işçilerin ücretlerinden herhangi bir kesinti yapamayacak.