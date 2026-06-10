Gize Piramidi'nin sırrı çözülmüş olabilir: Yeni model dört rampayı işaret ediyor

Mısır'daki Büyük Gize Piramidi'nin nasıl inşa edildiği uzun yıllardır tartışılıyor. Binlerce yıl önce, modern makineler olmadan inşa edilen bu dev yapı hem araştırmacıları hem de tarih meraklılarını şaşırtmaya devam ediyor.
Şimdi ise yeni bir çalışma, piramidin yapımında kullanılan yönteme dair güçlü bir açıklama sunuyor. Araştırmacı Vicente Luis Rosell Roig'e göre işçiler, taş blokları yukarı taşımak için piramidin etrafında dönen dört ayrı rampa kullandı.
1 Milyonlarca taş blok kullanıldı
MÖ 2560 civarında Firavun Khufu'nun mezarı olarak inşa edilen Büyük Gize Piramidi, Mısır'ın en büyük piramidi olarak biliniyor.
Yapıda yaklaşık 2,3 milyon taş blok bulunuyor. Bu blokların ağırlığı ise 2,5 ton ile 15 ton arasında değişiyor.
Piramidin, Khufu'nun 27 yıllık hükümdarlığı sırasında tamamlandığı kabul ediliyor. Bu süre göz önüne alındığında, ortalama olarak her üç dakikada bir taş bloğun yerine yerleştirilmiş olması gerekiyor. Bu da inşaatın nasıl bu kadar hızlı ilerlediği sorusunu gündeme getiriyor.
2 Eski teoriler yeterli açıklamayı sunamadı
Daha önce bazı araştırmacılar, taşların büyük dış rampalar üzerinden taşındığını öne sürmüştü. Ancak böyle bir sistem için çok büyük miktarda malzeme gerekirdi. Ayrıca bugüne kadar bu rampalara ait net arkeolojik kanıtlar bulunamadı.
Başka bir teori ise piramidin içinde tek bir spiral rampa bulunduğunu savunuyordu. Buna göre rampa yapı yükseldikçe yukarı doğru dönüyor, ardından tamamlanan bölümler kapatılıyordu.
Ancak Roig'in yaptığı matematiksel modelleme, tek rampalı bir sistemin piramidin tamamlanmasını yaklaşık 50 yıla çıkaracağını gösterdi.
3 Dört rampa aynı anda kullanılmış olabilir
Araştırmacının önerdiği yeni modele göre piramidin farklı köşelerinden başlayan dört ayrı rampa aynı anda kullanıldı.
Bu rampalar yapı yükseldikçe piramidin etrafında dönerek devam etti. Ana yapı tamamlandıktan sonra ise rampalar doldurularak görünmez hale getirildi.
Bilgisayar destekli simülasyonlar, bu yöntemin piramidin 27 yıllık süre içinde tamamlanmasını mümkün kıldığını ortaya koydu.
4 Uzmanlar temkinli ama olumlu yaklaşıyor
Liverpool Üniversitesi'nde Mısırbilim alanında çalışan Dr. Roland Enmarch, yeni açıklamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.
Enmarch'a göre teorinin doğrulanması için daha fazla kanıta ihtiyaç var. Özellikle rampaların yön değiştirdiği köşelerde beklenen yapısal izlerin yeni taramalarla araştırılması gerekiyor.