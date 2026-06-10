Gize Piramidi'nin sırrı çözülmüş olabilir: Yeni model dört rampayı işaret ediyor

Mısır'daki Büyük Gize Piramidi'nin nasıl inşa edildiği uzun yıllardır tartışılıyor. Binlerce yıl önce, modern makineler olmadan inşa edilen bu dev yapı hem araştırmacıları hem de tarih meraklılarını şaşırtmaya devam ediyor.

Şimdi ise yeni bir çalışma, piramidin yapımında kullanılan yönteme dair güçlü bir açıklama sunuyor. Araştırmacı Vicente Luis Rosell Roig'e göre işçiler, taş blokları yukarı taşımak için piramidin etrafında dönen dört ayrı rampa kullandı.