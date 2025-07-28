Kamuoyuyla paylaşılan bulgulara göre Komisyon, Temu’nun platformunda yasa dışı ürünlerin satışını engellemek için yeterli önlem almadığını ve AB’li kullanıcıların bu ürünlerle karşılaşma riskinin yüksek olduğunu tespit etti.

Komisyon, Temu hakkında geçen yıl başlatılan soruşturmayı Dijital Hizmetler Yasası kapsamında yürütüyor.

Financial Times'ın haberine göre bu kapsamda şirketten yasa dışı ürün satışını önlemeye yönelik aldığı önlemlerle birlikte, tüketici güvenliği, halk sağlığı ve kullanıcı refahına dair riskler hakkında bilgi talep edilmişti.

Komisyonun açıklamasına göre, platformda yapılan gizli alışverişlerde Avrupa mevzuatını ihlal eden bazı ürünler, özellikle bebek oyuncakları ve küçük elektronik eşyalar tespit edildi. Ayrıca Temu’nun sunduğu risk değerlendirmesinin, sektör geneline dair genel bilgiler içerdiği, ancak kendi pazar yeriyle ilgili özel ve somut verilerden yoksun olduğu belirtildi.

Bu nedenle yasa dışı ürünlerin yayılımını engellemeye yönelik alınan önlemlerin yetersiz kalabileceği ifade edildi.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, çevrim içi pazaryerlerinden kaynaklanan uyumsuz ürünlerin Avrupa pazarında yarattığı sorunlara dikkat çekerek, Temu’nun bu alanda öncelikli bir konu olduğunu bildirdi.

AB, Çin’den gelen küçük paketler için 2 Euro sabit gümrük ücreti getirmeyi de planlıyor.

Temu'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Avrupa Birliği Komisyonu ile tam işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz" denildi.