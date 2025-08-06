Göçmenlerin hayalleri suya düştü: "Burası ABD ama…"

BBC'nin haberine göre Doğu Çin’in Jiangxi eyaletindeki küçük bir köyden gelen 50’li yaşlarındaki Pan, 2023 yılında Çin'den ayrılarak Ekvador üzerinden ABD'ye ulaştı. Yerel hükümetin evini yıkmasının ardından Çin’de yaşamına devam edemeyeceğini düşünen Pan, daha özgür bir hayat için binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıktı.

Pan, ABD'de restoranlarda çalışarak yaşamını sürdürüyor. İngilizce bilmemesi ve tarım alanındaki becerilerinin burada geçerli olmaması nedeniyle sosyal çevresi sınırlı.

Pan gibi birçok Çinli göçmen, ABD’ye sığınma başvurusu yaptı ancak henüz resmi statü kazanamadı.

Yasal olarak çalışabilmelerini sağlayan Çalışma İzni Belgesi (EAD) sahibi olsalar da sınır dışı edilme riski taşıyorlar.

ABD’deki göçmenler için Trump’ın yeniden başkan olmasıyla birlikte kaygılar arttı.

Göçmenlerin geleceği belirsiz

Güney Kaliforniya’da artan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) baskınları, Trump’ın yasadışı göçmenleri sınır dışı etme vaatleri göçmenlerin geleceğini belirsiz hale getiriyor.

Trump yönetimi, sınır dışı operasyonlarının suç geçmişi olanlara yönelik olduğunu açıklasa da sivil toplum kuruluşları masum kişilerin de etkilendiğini belirtiyor.

CBS News/YouGov’un haziran ayında yaptığı ankete göre Amerikalıların yüzde 54’ü bu politikaları destekliyor.