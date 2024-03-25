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Gökdelen tepesindeki malikane:Sahibi hiç kullanamayabilir

Hindistan'da 33 katlı bir gökdelen kompleksinin üzerinde Beyaz Saray'dan esinlenen dev bir malikane bulunuyor. Ancak sahibi bu malikaneyi hiçbir zaman kullanamayabilir.

25 Mart 2024 | 11:24
Son Güncellenme: 25 Mart 2024 | 12:41
Gökdelen tepesindeki malikane:Sahibi hiç kullanamayabilir

İşte 33 katlı lüks bir gökdelenin tepesinde bulunan, bir helikopter pisti, bahçeleri, sonsuzluk havuzu, izleme terası ile 40.000 metrekareden fazla bir alana sahip olan malikanenin hikayesi:

MALİKANE KİMİN?

Malikane Hindistanlı iş insanı Vijay Mallya için tasarlanmış. Ama bu malikaneyi hiçbir zaman kullanma imkanı bulamayabilir. Çünkü Hindistan'dan İngiltere'ye kaçan Mallya, mali suç ve dolandırıcılık iddialarıyla karşı karşıya.

BEYAZ SARAY'IN KOPYASI

Beyaz Saray'ın iki katlı kopyası Kingfisher Towers'ın tepesine inşa edilmiş ve 40 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. 20 milyon dolarlık malikane, bir zamanlar sahibinin atalarının evinin bulunduğu 4,5 dönümlük bir arsa üzerine inşa edilmiş.

2016'DA ÜLKEDEN KAÇTI

United Breweries Group'un kurucusu Vittal Mallay'ın oğlu Vijay Mallya, büyük miktarlarda borç aldığı ve hiçbirini ödemediği iddiası üzerine kredi verenler ve resmi kurumları peşine düştüğü için Mart 2016'da Hindistan'dan kaçmış. Daily Mail'e göre 67 yaşındaki Mallya o zamandan beri suçlamalarla karşı karşıya ve Hindistan onu İngiltere'den iade almaya çalışıyor.

İFLAS EDEN HAVAYOLU ŞİRKETİ

Mallya, iflas eden Kingfisher Havayolları'nın da kurucusuydu. Hindistan Yüksek Mahkemesi, Mallya'ya Kingfisher Havayollarına ait banka kredileri ödenmediği halde çocuklarına 40 milyon dolar aktardığı iddiasıyla da hapis cezası da vermişti. Mallya'nın 2009 yılında Kingfisher Havayolları için büyük krediler almak için usulsüz yollara başvurduğu iddialar arasında. Havayolu şirketi iflas ettiğinde büyük bölümü devlet bankalarına olmak üzere 1.1 milyar dolar ödenmemiş borcu vardı.

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