Google'da 16. sayfaya kadar indi ve kayıp bir Maya şehri buldu

İşin ilginç tarafı, uzmanlar bu lazer taramalarını aslında arkeoloji için yapmamıştı. Veriler, Meksika’daki ormanları ve bu ormanların depoladığı karbon miktarını inceleyen 2013 tarihli bir çevre projesinden kalmaydı.

Durumu araştırma kurumları da çok net özetliyor: Bir ekip ormana bakarken, başka bir araştırmacı aynı verilerin ağaçların altında gizlenen şeyleri gösterebileceğini fark etti. Yani dünün çevre dosyası, bugünün arkeoloji haritasına dönüştü.

Peki nedir bu Lidar? Lidar, uçaktan lazer darbeleri göndererek bu darbelerin geri dönüş hızını ölçen bir teknoloji. Araştırmacılar bu sayede zeminin detaylı ve üç boyutlu bir modelini çıkarıyor.

Bu teknoloji özellikle ormanlık alanlarda çok işe yarıyor. Ağaçlar taş bir platformu insan gözünden saklayabiliyor ama Lidar o platformun şeklini ekrana net bir şekilde yansıtabiliyor.