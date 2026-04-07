Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu

Zorunlu trafik sigortasında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni prim tarifesi açıklandı. Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak azami tutarları Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından duyuruldu.
1 Trafik sigortası primleri ne kadar oldu?
Zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 2,7 artırıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan, içten yanmalı motora sahip yüksek riskli bir sürücü için prim 54 bin 41 liraya yükselirken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamakta bulunan sürücüler için bu tutar 9 bin 7 lira olarak hesaplandı.
Ankara’da sıfırıncı basamakta yer alan, içten yanmalı motora sahip yüksek riskli sürücüler için prim 52 bin 512 lira olarak belirlenirken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamakta bulunan sürücüler için bu tutar 8 bin 288 lira oldu.
İzmir’de ise sıfırıncı basamaktaki riskli sürücüler için prim 50 bin 982 lira seviyesinde hesaplanırken, 8’inci basamakta yer alan düşük riskli sürücüler için prim 8 bin 497 lira olarak kaydedildi.
2 Taksilerin sigortası ne kadar oldu?
İstanbul’da ticari taksiler için sıfırıncı basamakta prim 145 bin 205 lira olarak belirlenirken, 8’inci basamaktaki tutar 24 bin 201 lira oldu.
Ankara’da primler en yüksek 141 bin 95 lira, en düşük 23 bin 516 lira seviyesinde hesaplandı.
İzmir’de ise en yüksek tutar 136 bin 986 lira, en düşük tutar 22 bin 831 lira olarak duyuruldu.
3 Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılmayacak
Öte yandan SBM tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’da otomobil almak isteyen bir sürücü, aracını 4’üncü basamaktan sigorta yaptırmak isterse isterse en az 18 bin 14 lira ödeme yapması gerekecek. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması halinde ise denetimlerde cezai işlem uygulanıyor ve araç bağlanıyor.
4 Otobüs için zorunlu trafik sigortası primi 365 bin lirayı geçti
Ayrıca, İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan, 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip bir otobüs için zorunlu trafik sigortası primi 356 bin 734 liraya çıktı.
Aynı araç grubunda 8’inci basamaktaki prim tutarı ise 59 bin 456 lira olarak belirlendi.
5 Trafikten men ediliyor
2026 yılı itibarıyla sigortasız araç kullanmanın cezası 1246 lira olarak uygulanıyor. Para cezasına ek olarak, eksiklik giderilene kadar araçlar trafikten men ediliyor.
Trafik polisleri ise inisiyatif kullanarak denetim sırasında ceza uygulayıp, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini anında yaptırmalarını talep edebiliyor.