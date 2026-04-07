Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu

Zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 2,7 artırıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan, içten yanmalı motora sahip yüksek riskli bir sürücü için prim 54 bin 41 liraya yükselirken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamakta bulunan sürücüler için bu tutar 9 bin 7 lira olarak hesaplandı.

Ankara’da sıfırıncı basamakta yer alan, içten yanmalı motora sahip yüksek riskli sürücüler için prim 52 bin 512 lira olarak belirlenirken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamakta bulunan sürücüler için bu tutar 8 bin 288 lira oldu.

İzmir’de ise sıfırıncı basamaktaki riskli sürücüler için prim 50 bin 982 lira seviyesinde hesaplanırken, 8’inci basamakta yer alan düşük riskli sürücüler için prim 8 bin 497 lira olarak kaydedildi.