  • İletişimin gizli gücü: Bir konuşma nasıl kurtarılır? İşte en az bilinen iletişim sırları...

Bir sohbetin yüzde 99’unu harika yönetebilirsiniz, ancak kontrolsüzce söylenen tek bir kelime her şeyi mahvetmeye yeter. İletişim uzmanı Kwame Christian, en riskli anlarda bile bir konuşmayı felaketten kurtaracak o "gizli" beceriyi ve cümle ortasında rota değiştirmenin formülünü anlatıyor.

Edip Üçok
Çoğu insan ne zaman konuşacağını düşünür; gerçek uzmanlar ise ne zaman duracağını bilir. En çok göz ardı edilen iletişim becerisi olan "geri çekilme sanatı" ile hem ilişkilerinizi hem de kariyerinizi tek bir hatalı cümleden nasıl koruyabileceğinizi keşfedin.

Her birimiz o anı yaşamışızdır: Hararetli bir tartışmanın tam ortasındayızdır, nabzımız yükselmiştir ve karşımızdakini "mat edecek" o mükemmel cevap dilimizin ucundadır. Ancak o keskin kelimeler dökülmeden hemen önce, içimizde bir yerlerde bir uyarı zili çalar. Çoğu zaman bu sesi görmezden gelip kelimeleri birer ok gibi fırlatırız; sonuç ise genellikle pişmanlık ve bozulan ilişkiler olur.

Peki, tam o kritik eşikte durabilmek ve bir sohbeti felakete sürüklenmeden geri döndürebilmek mümkün mü? Amerikan Müzakere Enstitüsü CEO'su Kwame Christian’a göre, günümüzün en çok hafife alınan ama en hayat kurtarıcı iletişim becerisi tam olarak burada yatıyor: Söylemek üzere olduğunuz şeyi ne zaman söylememeniz gerektiğini bilmek ve profesyonelce geri çekilmek.

Amerikan Müzakere Enstitüsü CEO'su Kwame Christian, CNBC'de yer alan makalesinde en zorlu konuşmaları bile üretken bir zemine taşıyabilen o gizli stratejileri sıraladı. 

1 Yüzde 99 Kuralını Unutmayın

Bir konuşmanın %99'unu kusursuz yönetebilirsiniz; ancak kontrolsüzce söylenen tek bir dürtüsel yorum, tüm emeği ve varılan anlaşmayı mahvetmeye yeterlidir. Bu nedenle, iletişimin en kritik parçası doğru şeyi söylemek kadar, yanlış şeyi ne zaman söylememeniz gerektiğini bilmektir.

2 "Geri Çekilme" Sanatında Ustalaşın

Duygular yükseldiğinde ve adrenalin arttığında beyniniz sizi "lafı gediğine koymaya" zorlar. Bu noktada profesyonel bir duruş sergilemek, güçsüz görünmek demek değildir. Aksine, bir hata yapmak üzere olduğunuzu fark ettiğiniz an durabilmek, en büyük iletişim gücüdür.

3 Cümle Ortasında Rota Değiştirin

Eğer ağzınızdan yanlış bir ifade çıkmak üzereyse veya çıktığını fark ettiyseniz, durumu düzeltmek için şu ifadeleri kullanın:

"Bir saniye, bunu farklı şekilde ifade edeyim."

"Aslında bunu demek istememiştim, baştan alayım."

"Bunu geçelim, asıl şu noktaya odaklanalım."

4 Süreci Şeffafça Sahiplenin

Kusursuz görünme çabasından vazgeçin. Yön değiştirdiğinizde konuşma bir anlığına tekleyebilir veya "tuhaf" bir sessizlik oluşabilir. Bu tuhaflığı kabullenmek, felaketle sonuçlanacak bir tartışmaya devam etmekten her zaman daha iyidir.

5 İleriye Dönük Yeniden Çerçeveleme Yapın

Konuşmayı durdurduktan sonra hemen daha yapıcı bir hedefe yönelin. "Asıl anlamak istediğim şey şu..." veya "Benim için asıl önemli olan nokta..." gibi geçiş cümleleriyle odağı kişisel çatışmadan çözüm odaklı bir zemine taşıyın.
