İletişimin gizli gücü: Bir konuşma nasıl kurtarılır? İşte en az bilinen iletişim sırları...

Çoğu insan ne zaman konuşacağını düşünür; gerçek uzmanlar ise ne zaman duracağını bilir. En çok göz ardı edilen iletişim becerisi olan "geri çekilme sanatı" ile hem ilişkilerinizi hem de kariyerinizi tek bir hatalı cümleden nasıl koruyabileceğinizi keşfedin.

Her birimiz o anı yaşamışızdır: Hararetli bir tartışmanın tam ortasındayızdır, nabzımız yükselmiştir ve karşımızdakini "mat edecek" o mükemmel cevap dilimizin ucundadır. Ancak o keskin kelimeler dökülmeden hemen önce, içimizde bir yerlerde bir uyarı zili çalar. Çoğu zaman bu sesi görmezden gelip kelimeleri birer ok gibi fırlatırız; sonuç ise genellikle pişmanlık ve bozulan ilişkiler olur.

Peki, tam o kritik eşikte durabilmek ve bir sohbeti felakete sürüklenmeden geri döndürebilmek mümkün mü? Amerikan Müzakere Enstitüsü CEO'su Kwame Christian’a göre, günümüzün en çok hafife alınan ama en hayat kurtarıcı iletişim becerisi tam olarak burada yatıyor: Söylemek üzere olduğunuz şeyi ne zaman söylememeniz gerektiğini bilmek ve profesyonelce geri çekilmek.

Amerikan Müzakere Enstitüsü CEO'su Kwame Christian, CNBC'de yer alan makalesinde en zorlu konuşmaları bile üretken bir zemine taşıyabilen o gizli stratejileri sıraladı.