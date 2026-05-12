TESAN İletişim 44.yılını kutladı

Türkiye’nin teknoloji alanındaki şirketlerinden Tesan İletişim, 44. kuruluş yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılan 300’den fazla çalışanı bir araya gelirken, Tesan’ın yıllara yayılan başarı hikayesi ve sektöre kattığı değerler vurgulandı. Tören kapsamında yapılan konuşmalarda Tesan’ın sektördeki konumu, müşteri odaklı yaklaşımı ve teknolojiye yön veren vizyonu öne çıkarken, katılımcılar için unutulmaz bir deneyim sunuldu.

TESAN İletişim Genel Müdürü Ahmet Erdoğan, 44. yıl kutlamasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “44 yıl önce çıktığımız bu yolculukta, teknolojiye değer katan çözümler üretme hedefiyle ilerledik. Bugün geldiğimiz noktada, güçlü iş ortaklıklarımız ve güvene dayalı ilişkilerimiz sayesinde sektörümüzde önemli bir konuma ulaştık. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha da kararlı adımlarla ilerlerken, yenilikçi yaklaşımımızı ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu korumaya devam edeceğiz.”