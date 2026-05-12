Kastamonu Entegre’ye Altın Çekül’den Gümüş Ödül

Yapı sektörünün prestijli ödüllerinden olan Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri bu sene 31. kez sahiplerini buldu.

Ahşap bazlı panel sektöründe Türkiye’nin lider, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük üreticisi Kastamonu Entegre, sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan yüzde 100 ve yüzde 50 oranında biyo-bazlı tutkal teknolojisiyle geliştirilmiş yenilikçi yonga levha ürünü olan PureBoard ile Yapıda Yenilikçi Ürün Kategorisi’nde Gümüş Çekül Ödülüne layık görüldü.

6 Mayıs’ta Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde gerçekleşen törende ödülü Kastamonu Entegre adına Global AR-GE ve İnovasyon Direktörü Hüseyin Güler ve AR-GE Grup Müdürü Başak Bengü aldı.

