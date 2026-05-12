Arkeoloji öğrencileri, Anadolu’nun kadim tarihini keşfediyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen program kapsamında, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden seçilen 12 arkeoloji öğrencisi, Edirne’den Kars’a uzanan geniş bir coğrafyada antik kentleri, müzeleri ve kültürel miras alanlarını keşfetme fırsatı buluyor. Her durakta yeni bir hikâye, her eserde geçmişten bugüne uzanan bir iz keşfeden geleceğin arkeologları, mesleki gelişimlerine katkı sağlayan unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

83 Müze ve Örenyeri, 16 Rota

Geçen yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden Arkeoloji Keşif Destek Programı; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve örenyerlerinde, toplam 83 noktada, müze biletleme sistemlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve ziyaretçi deneyiminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten SICPA Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu seneki programa Akdeniz Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden 12 arkeoloji öğrencisi seçildi. Öğrenciler, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Karahantepe, Didim, Milet Afrodisias, Bergama Asklepion, Akrapol, Kızılavlu, Denizli Hierapolis ve Laodikia gibi önemli durakları içeren kendi rotalarını oluşturarak, Anadolu’nun binlerce yıllık kadim tarihine yakından tanıklık etti.

SICPA Türkiye Arkeoloji Keşif Destek Programı, her yıl yeni öğrencilerin katılımı ve farklı rotalarla büyüyerek devam edecek. Program kapsamında keşif öğrencilerinin kaleme aldığı deneyim yazılarından oluşan akademik bir arşiv oluşturulması da planlanıyor.

