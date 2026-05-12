Cantieri Capelli Türkiye’de East Marine güvencesiyle denizle buluşuyor

Türkiye’nin önde gelen denizcilik perakende markalarından East Marine ile İtalyan tekne üreticisi Cantieri Capelli, Türkiye pazarındaki iş birliklerini güçlendirdiklerini özel bir lansmanla duyurdu. Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen etkinlik, denizcilik sektörünün profesyonellerini ve deniz tutkunlarını bir araya getirdi. Buluşmada; iki köklü markanın ortak vizyonu ve gelecek hedefleri paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Capelli Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Apak, “Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Avustralya’ya dünyanın dört bir yanında deniz tutkunlarıyla buluşan Capelli markasıyla yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” dedi. Capelli’nin 1974’te İtalya’da küçük bir üretim atölyesinde başlayan yolculuğunun yıllar içinde mühendislik disiplini, malzeme bilgisi ve tasarım vizyonuyla ilerlediğini vurgulayan Apak, bugün global ölçekte saygın bir marka haline gelen Capelli’yi farklı kılanın denizciliğe bakış açısı olduğunu dile getirdi. Modellerin form ile fonksiyon, performans ile zarafet arasında bir denge kurduğunu belirten Apak; bir markayı yeni bir pazara taşımanın, onu doğru bağlam içinde konumlandırmak anlamına geldiğini ifade etti. Apak, “Sayın Rahmi M. Koç’un kıymetli desteğiyle hayata geçen bu Türk-İtalyan ortaklığının, denizcilik sektöründe güçlü ve sürdürülebilir bir başarı hikâyesine dönüşeceğine inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Capelli CEO’su Umberto Capelli de, 50 yıllık deneyimlerinin teknelerinde güvenilirlik ve istisnai performans olarak vücut bulduğunu, markanın hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı ülkelerinde gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

East Marine Genel Müdürü Gürhan Günal da, 2008 yılında denizcilik ihtiyaçlarını daha erişilebilir, güvenilir ve sistemli bir yapıyla sunma amacıyla kurulduklarını hatırlatırken, bugün farklı lokasyonlarda yer alan 6 mağazaları, güçlü online kanalları ve Türkiye’nin tek zincir kurumsal marine marketi olma özelliklerinin güçlenerek devam ettiğini söyledi. Günal, 2022 yılında da Cantieri Capelli ile iş birliklerinin başladığını dile getirerek, “Amacımız İtalyan zarafetini ve güçlü performansını Türkiye’deki deniz severlerle buluşturmak ve markanın Türkiye’deki seçkin konumunu pekiştirmek” diye konuştu.

East Marine’in yolculuğu ve vizyonu

Temelleri 2008 yılında atılan East Marine, 2013 yılında marka dönüşümünü tamamladı. Şirket, tekne ekipmanlarından su sporlarına, bakım ve güvenlik ürünlerinden aksesuar kategorilerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. East Marine, yalnızca ürün satışı değil, deniz kültürünü yaygınlaştırmayı da öncelik olarak görüyor.

Cantieri Capelli: Yarım asırlık İtalyan mühendisliği ve tasarım gücü

1974 yılında İtalya’da kurulan Cantieri Capelli, yaklaşık 50 yıllık deneyimiyle global ölçekte saygın bir RIB tekne üreticisi olarak öne çıkıyor. Markanın ikonik Tempest serisi, performans, güvenlik ve tasarımı bir araya getiren yapısıyla sektörde referans kabul ediliyor. Son yıllarda geliştirilen Stradivari serisi ise markanın lüks segmentteki iddiasını ortaya koyuyor. Üst düzey malzeme kalitesi, geniş yaşam alanları ve zarif tasarım detaylarıyla dikkat çeken bu seri, adını aldığı Stradivari kemanlarının ustalığından ilham alıyor. Serinin öne çıkan modeli Stradivari 52, 2025 yılında Design Innovation Award ödülünü kazanarak uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye pazarı için güçlü hedefler

Türkiye’nin uzun kıyı şeridi, gelişen marina altyapısı ve büyüyen denizcilik kültürü, pazarı stratejik açıdan önemli kılıyor. East Marine, bu potansiyeli değerlendirerek Cantieri Capelli’nin İtalyan tasarım anlayışını ve performansını Türkiye’de daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor. Bu stratejik güç birliği, İtalyan mühendisliği ile Türkiye’nin denizcilik birikimini aynı rotada buluşturarak, Türkiye’de lüks, performans ve güvenin en üst seviyede temsil edildiği bir denizcilik deneyimi vadediyor.

