IMF Başkan Yardımcısı Katz'dan önemli değerlendirme: Orta Doğu'daki gerilim dünya ekonomisini nasıl etkileyecek?

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Daniel Katz, ABD'li düşünce kuruluşu Milken Enstitüsü tarafından başkent Washington'da düzenlenen "Finansın Geleceği" etkinliğinde konuştu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ekonomik görünüme etkisine dair değerlendirmelerde bulunan Katz, hafta sonundan önce küresel ekonominin sağlıklı bir seviyede büyümeye devam edeceğinin öngörüldüğünü belirtti.

"Küresel ekonomi üzerinde oldukça etkili olma potansiyeli var"

Katz, "Bu hafta sonuyla birlikte Körfez'de önemli bir tırmanış yaşandı ve bunun enflasyon, büyüme ve benzeri göstergeler açısından küresel ekonomi üzerinde oldukça etkili olma potansiyeli var. Fakat bu aşamada olası etkinin ne olacağına dair herhangi bir sağlam kanaate sahip olmak için henüz çok erken." diye konuştu.

Ekonomik etkilerin jeopolitik duruma göre şekilleneceğini dile getiren Katz, bunun büyük bölümünü çatışmanın kalıcılığının belirleyeceğini kaydetti.

Katz, bölgedeki doğrudan etkiye bakacaklarına işaret ederek altyapıya verilen fiziksel zararları, turizm, hava yolu taşımacılığı, üretim ve enerji tesisleri üzerindeki etkileri inceleyeceklerini anlattı.

"Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanması ciddi ekonomik sonuçlar doğurabilir"

Enerji alanında uzun süreli bir kesintinin de bölgede önemli etkileri olabileceğine dikkati çeken Katz, ülke bazlı etkilerin maruziyete ve sahip olunan mali tamponlara göre değişebileceğini söyledi.

Katz, Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli bir kapanmanın bölgede ciddi ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekerek özellikle petrol ihracatına yüksek derecede bağımlı ülkelerin gelir kaybıyla karşılaşabileceğini belirtti.

Gerilimin küresel ekonomiye yansımaları ne olur?

Gerilimin küresel ekonomiye yansımalarının da olabileceğini söyleyen Katz, son 48 saat içinde enerji piyasalarında belirgin bir etki görüldüğüne, petrol ve doğal gaz fiyatlarının kayda değer ölçüde yükseldiğine işaret etti.

Katz, "Bunu finansal piyasalarda da görüyoruz, son 36 saat içinde faiz oranları ılımlı şekilde yükseldi. Bu durum yatırımcıların, daha yüksek enerji maliyetlerinin yol açabileceği enflasyon olasılığını ve bunun bir para politikası tepkisini tetikleyebileceğini fiyatlıyor olabileceğini yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikası tepkisinin jeopolitik koşulların niteliğine bağlı olması gerektiğini vurgulayan Katz, şöyle devam etti:

"Enerji fiyatlarındaki artış kısa vadeli ve enflasyon beklentileri iyi şekilde çıpalanmış kalmaya devam ediyorsa, merkez bankalarının bunu büyük ölçüde görmezden gelmesi beklenir. Ancak daha kalıcı bir şokun söz konusu olduğu ve daha yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon beklentilerini istikrarsızlaştırdığı bir dünyadaysak, o zaman merkez bankalarının tepki verdiğini görebileceğiniz bir senaryo ortaya çıkar. Uzun süreli bir belirsizlik ve enerji fiyatlarına ilişkin riskler söz konusu olursa, merkez bankalarının temkinli davranmasını ve durum geliştikçe tepki vermesini beklerim."