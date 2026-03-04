Döviz piyasasında son durum: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (4 Mart 2026)

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları sürerken, iç piyasada gözler dolar ve euro tabelalarına çevrildi. Dün yaşanan dalgalanmanın ardından bugün döviz kurlarında son rakamlar ne? 4 Mart 2026 Çarşamba sabahında dolar kaç TL oldu? Euro ve sterlin güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar...

Güncel döviz kurları

Dolar/TL saat 08:02 itibarıyla 43,9638 (alış) 43,9992'den (satış) işlem görüyor.

Euronun satış fiyatı ise aynı saat itibarıyla 51,0980 oldu.

Sterlin ise 58,6193 (alış) 58,6855'ten (satış) işlem görüyor.