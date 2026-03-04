ARA
DOLAR
43,97
0,04%
DOLAR
EURO
51,26
0,30%
EURO
ALTIN
7431,20
-0,78%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Döviz
  • Döviz piyasasında son durum: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (4 Mart 2026)

Döviz piyasasında son durum: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (4 Mart 2026)

Küresel piyasalar Orta Doğu’dan gelen haberlerle yön bulurken, dolar ve euro kurlarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı döviz fiyatlarını nasıl etkiledi? Dolar bugün kaç TL oldu? İşte 4 Mart 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla güncel döviz kurları...

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Döviz piyasasında son durum: Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (4 Mart 2026)

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları sürerken, iç piyasada gözler dolar ve euro tabelalarına çevrildi. Dün yaşanan dalgalanmanın ardından bugün döviz kurlarında son rakamlar ne? 4 Mart 2026 Çarşamba sabahında dolar kaç TL oldu? Euro ve sterlin güne nasıl başladı? İşte güncel rakamlar...

Güncel döviz kurları

Dolar/TL saat 08:02 itibarıyla 43,9638 (alış) 43,9992'den (satış) işlem görüyor.

Euronun satış fiyatı ise aynı saat itibarıyla 51,0980 oldu.

Sterlin ise 58,6193 (alış) 58,6855'ten (satış) işlem görüyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL