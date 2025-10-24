ARA
  İngiltere'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı

İngiltere'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı

İngiltere'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.


İngiltere'de perakende satışlar eylülde beklentileri aştı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, eylül ayında hava koşullarının iyi seyretmesi perakende satışlardaki yükselişte etkili oldu.

Perakende satışlar söz konusu ayda yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti, aylık bazda yüzde 0,2 düşeceği yönündeydi.

Perakendeciler geçen ay gıda dışı mağaza satışlarında güçlü artış raporlarken bilgisayar ve telekomünikasyon ürünlerinde satışlar yükseldi.

Ülkede eylüldeki perakende satışlar Eylül 2022'den beri görülen en yüksek seviyeye ulaşmasına rağmen, Kovid-19 salgını öncesindeki seviyenin hala yüzde 1,6 altında kaydedildi.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, perakende satışlardaki artışa dikkati çekerek, internet üzerinden altın satışlarında güçlü bir talep görüldüğünü kaydetti.


 

