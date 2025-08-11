Dongguan kentinde faaliyet gösteren “Pretend To Work Company” adlı şirket, kullanıcılarından günlük 30-50 yuan arasında bir ücret talep ederek, bilgisayarlar, internet erişimi ve çalışma alanlarıyla donatılmış sahte ofis ortamları sunuyor.

BBC'nin haberine göre katılımcılar, ofise istedikleri saatte gelip gidebiliyor. Bazıları iş arama veya kendi girişimlerini başlatma amacıyla burada zaman geçiriyor.

Şirketin müşterileri arasında, üniversite mezunları staj deneyimini belgelemek için ofis ortamının fotoğraflarını çekiyor. Ayrıca, serbest çalışan dijital nomadlar ve e-ticaret firmalarında çalışanlar da bu hizmeti kullanıyor.

Ortalama müşteri yaşı 30 civarında, en genç kullanıcılar ise 25 yaşında.

Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nden Dr. Biao Xiang ise bu olgunun, gençlerdeki iş bulma umudunun azalması ve toplumsal baskılara karşı bir tepki olduğunu ifade ediyor.