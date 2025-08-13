ARA
DOLAR
40,73
0,02%
DOLAR
EURO
47,75
0,43%
EURO
GRAM ALTIN
4410,57
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
10961,61
0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • "Jessica Radcliffe orka videosu" viral olmuştu: Balina saldırısı gerçek mi?

"Jessica Radcliffe orka videosu" viral olmuştu: Balina saldırısı gerçek mi?

Sosyal medyada yayılan viral video, SeaWorld eğitmeni Jessica Radcliffe’in bir orka tarafından öldürüldüğünü iddia ediyordu. Yapılan araştırmalar ise videonun gerçek yüzünü gösterdi.

13 Ağustos 2025 | 12:06
Son Güncellenme: 13 Ağustos 2025 | 12:13
"Jessica Radcliffe orka videosu" viral olmuştu: Balina saldırısı gerçek mi?

Son günlerde sosyal medyada yayılan bir video, SeaWorld eğitmeni Jessica Radcliffe’in bir orka tarafından öldürüldüğünü gösterdiği iddiasıyla geniş yankı uyandırmıştı. İşte videoya ilişkin ilginç detaylar:

 

1 VİDEODA NE VARDI?

VİDEODA NE VARDI?

Videoda, Radcliffe’in balinanın burnunun üzerinde otururken kalabalığa el salladığı, ardından havaya fırlatıldığı ve suda savrulduğu görüntüler yer alıyordu.

 

2 KORKUTUCU BULUNDU

KORKUTUCU BULUNDU

Görüntüler, özellikle balinanın ağzından kan fışkırdığı ve kadını suda şiddetle savurduğu sahneler nedeniyle korkutucu bulundu. Bazı kullanıcılar videoyu paylaşarak “Jessica için adalet” çağrısında bulundu ve sahneyi “Korkudan önceki son gülümseme” şeklinde yorumladı.

3 HİÇ YAŞANMADI

HİÇ YAŞANMADI

Ancak Vocal Media tarafından yapılan araştırma, videodaki saldırının hiç gerçekleşmediğini ortaya koydu. Yapılan doğrulamalarda, böyle bir olayla ilgili herhangi bir kayıt bulunamadı. Araştırmacılar, videonun yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu ve gerçek bir saldırıyı yansıtmadığını belirledi.

 

4 2010'DAKİ BİR OLAYDAN ESİNLENİLMİŞ OLABİLİR

2010'DAKİ BİR OLAYDAN ESİNLENİLMİŞ OLABİLİR

Uzmanlar ve izleyiciler, videonun 2010 yılında orca tarafından öldürülen Dawn Brancheau’nun trajik olayından esinlenmiş olabileceğini ifade ediyor.

Dawn Brancheau, 24 Şubat 2010 tarihinde SeaWorld Orlando’da, bir orka tarafından öldürülmüştü.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL