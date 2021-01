ABD’de kongre binasına baskın düzenleyen Trump yanlıları gözaltına alınıyor. Gözaltına alınanlar arasında baskın sırasındaki fotoğrafları dünya genelinde çok konuşulan 3 isim de var.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, olaylar sırasında tüylü ve boynuzlu miğferiyle dikkat çeken Q Shaman lakaplı Jake Angeli de gözaltına alındı. Yetkililer, Arizona’da yaşayan ve Jake Angeli olarak da bilinen 33 yaşındaki Jacob Anthony Chansley’in Cumartesi günü gözaltına alındığını duyurdu.

LATEST: The U.S. Attorney's office also arrested Jacob Anthony Chansley, a.k.a. "Jake Angeli," Saturday. Investigators said he was the man seen in viral photos of the siege dressed in horns, a bearskin headdress, with red, white and blue face paint. https://t.co/uijF0dmLOF pic.twitter.com/e9pW8Q7Tru — ABC News (@ABC) January 9, 2021

Aşırı sağcı, komplo teorileri yayan örgüt QAnon’un ‘şamanı’ olarak kendisini niteleyen Angeli (33), NBC’ye verdiği röportajda, “Ben yanlış bir şey yapmadım. Kapı açıktı, içeri girdim, ahbap” demişti.

PELOSI’NIN KÜRSÜSÜNÜ ÇIKARTAN DA GÖZALTINDA

Amerikan Kongre binası ve çevresinde 6 Ocak günü yaşanan şiddet eylemleri sırasında, Nancy Pelosi’nin kürsüsünü binanın dışına taşıdığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Adam Johnson isimli göstericinin Florida eyaletinde yakalandığı açıklandı.

NEW: Adam Johnson, who was photographed carrying Speaker Pelosi’s lectern through the US Capitol while a pro-Trump mob rampaged on Wednesday, has been arrested, jail records show. https://t.co/l9O86tOU24 — NBC News (@NBCNews) January 9, 2021

Amerikan CNN televizyonunun internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Adalet Bakanlığının talebi üzerine gözaltına alınan 36 yaşındaki Johnson’un cuma gecesi Pinellas İlçe Hapishanesine götürüldüğü ve Kongre binasının yağmalanması suçundan yargılanacağı belirtildi.

PELOSI’NIN MASASINA OTURMUŞTU, GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ABD Kongre binasının Trump yanlıları tarafından kuşatılması sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine girip masasını dağıtan Richard Barnett‘in de tutuklandığını söyledi. Arkansas eyaletinde gözaltına alındığı belirtilen Barnett, Kongre binası baskını esnasında Pelosi’nin masasının üzerine ayaklarını uzatmış vaziyetteki fotoğrafı ile sosyal medyada en çok yer alan isimlerden biri olmuştu.

Officials say Richard Barnett, the man photographed sitting at House Speaker Pelosi's desk during the Capitol siege, has been arrested in Arkansashttps://t.co/DezQ11L1dg pic.twitter.com/ikvfuRpqGu — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 8, 2021

Johnson ve Barnett’in dışında, olaylarda ön plana çıkan 12 göstericinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD KONGRESİ BASKINA UĞRAMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak’ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’ın önünde miting düzenlemişti. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti. Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.