Dün Hong Kong’daki araştırmacılar, yeniden gerçekleşen COVID-19 enfeksiyonunun dünya çapındaki ilk onaylanmış vakasını belirlediklerini söyledi. Bu durum, bağışıklığın devamlılığı ve bağışıklığın doğal olarak mı, yoksa aşıyla mı kazanıldığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Popular Science’ın aktardığı habere göre, bulguların detaylarının anlatıldığı ve yakında çıkacak olan çalışmanın baş yazarı, Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mikrobiyolog olan Kelvin Kai-Wang To şöyle söylüyor: “Bizim çalışmamız, COVID-19 enfeksiyonuna yönelik bağışıklığın ömür boyu sürmediğini kanıtlıyor; aslında yeniden enfeksiyon, epey hızlı şekilde gerçekleşebilir”

“COVID-19 hastaları, iyileştikten sonra yeniden enfekte olmayacaklarını düşünmemeli.”

To, virüsten kurtulanların bile sosyal mesafeye uyması, maske takması ve ellerini sık sık yıkaması gerektiğini söylüyor.

Bu kişiler, belirtilerin ortaya çıktığından şüpheleniyorsa yeniden test de yaptırmalı.

Vaka, Hong Kong’da yaşayan 33 yaşındaki bir adamın bu ay başında Avrupa’dan döndüğü sırada havaalanında zorunlu taramadan geçtiği sırada ortaya çıkmış. PCR sürüntü testinin pozitif olduğu görülmüş.

Oysa adam dört buçuk ay önce COVID enfeksiyonu olup iyileşmiş. Ayrıca, bağışıklık kazandığı varsayılıyormuş; özellikle de enfeksiyondan bu kadar kısa süre sonra…

To ve takımı, adamın nüksetme mi yaşadığını; yoksa tekrar enfekte mi olduğunu bulmak üzere bu iki virüs suşunu dizileyip genomlarını (genetik kodlarını) karşılaştırmışlar.

Virüslerin genetik imzaları “tamamen farklı” çıkmış ve farklı koronavirüs soylarına aitlermiş.

Ancak bazı uzmanlara göre ortaya çıkarılan bu vakanın olağanüstü derecede nadir görülmesi çok daha muhtemel. Ayrıca, ikinci enfeksiyonlar görülse bile ciddi olmayabilirler.

Marlowe Hood/Fransa Haber Ajansı. Ç: O.