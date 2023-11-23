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Koyun fazlası yaşayan ülke: Bazı çiftçiler ücretsiz vermeye bile razı

Avustralya'da ilginç problem... Ülkede koyun eti bolluğu fiyatların düşmesine neden olurken, bazı çiftçiler maliyetten tasarruf etmek için koyunlarını elden çıkartıyor.

23 Kasım 2023 | 13:30
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Koyun fazlası yaşayan ülke: Bazı çiftçiler ücretsiz vermeye bile razı

CNBC'nin aktardığı habere göre ülkede koyun eti fiyatları geçtiğimiz yıl %70 düşerek kg başına 1,23 dolara geriledi. Analist Tim Jackson, "Avustralya son birkaç yıldır çok iyi sezonlar geçirdi, bu da koyun sürüsünün 78,75 milyon başa ulaştığı anlamına geliyor. Bu rakam 2007'den bu yana en büyük rakam" diyor.

Peki, ülkedeki koyun fazlalığının nedeni ne? Makaleye göre Avustralya'nın koyun yetiştirilen bölgelerinde üç yıl boyunca ortalamanın üzerinde yağış yağması, büyük koyun sürüsünün oluşmasına neden olmuş. Yağış, hayvanların beslenmesi ve yetiştirilmesi adına elverişli olan otların büyümesini sağlamış.

BEDAVA KOYUNA BİLE RAĞBETYOK

Koyun Üreticileri Avustralya Başkanı Andrew Spencer CNBC'ye  verdiği demeçte, "Yağmur yağdıkça ve pazar canlılığını korudukça, üreticiler normalde elden çıkaracakları koyunları ellerinde tutmaya daha fazla yöneldi ve sonuç olarak sayılar artmaya devam etti" diyor. Yani çiftçiler mezbahalara ve pazarlara göndermek yerine daha fazla koyunu çiftlikte tutmuş. Bu durum ise çiftçilerin karlılıkta büyük düşüşler görmesine yol açmış. Öyle ki şu an bedava koyun için bile çok fazla alıcı yok.

Ülkede koyun arzının fazla olması canlı hayvan fiyatlarını düşürdü. İndirimli fiyatlar ise büyük bir sürüyü daha uzun süre beslemek zorunda kalan çiftçiler için sorun yaratıyor.

Bununla beraber bu yıl ülkede en kurak Eylül ayı yaşanmış ve kurak havalar üzere değil. Olumsuz hava koşulları yem arzını azaltacak.

WAFarmers’tan McGuire ise koyun fiyatlarındaki düşüşe rağmen perakende indiriminin henüz aynı ölçüde yansımadığını söylüyor. Avustralya’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Woolworths Group, kuzu eti ürünlerinin fiyatlarını %20 oranında düşüreceğini duyurmuş.

McGuire, bununla birlikte çiftçilerin maliyetleri azaltmak için koyunlarını çiftleştirmemeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi. Bu durum genç koyun sayısında bir düşüşe neden olabilir ve koyun piyasasının aşırı arzdan yetersiz arza doğru hızlı bir şekilde değişmesine neden olabilir.
 

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