Dünya gül yağının yüzde 65'i buradan çıkıyor: Isparta’da çiftçiler bahçelere indi

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65’inin karşılandığı Isparta’da hasat sezonu açıldı. Türkiye’nin "gül bahçesi" olarak bilinen kentte üreticiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarda mesai yaptı.
1 Yüzlerce ailenin geçim kaynağı
Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'ya ektiği gül çiçeği, bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi.
2 Hasat başladı
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı kentte gül çiçeğinin açmasıyla üreticiler hasada başladı.
3 Toplanan güller fabrikalara gönderiliyor
Güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler, topladıkları ilk gülleri fabrikalara gönderdi.
4 Güller özenle toplanıyor
Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde de işçiler tarafından özenle toplanan güller, çuvallara doldurularak fabrikalara ulaştırılıyor.
5 Üreticiler verimden mutlular
Yaklaşık 12 yıldır 70 dekarlık alanda gül üretimi yapan Ali Yolcu, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü, bu yıl verimden mutlu olduklarını söyledi.
6 "Yaklaşık 20 ton rekolte bekliyoruz"
Hava şartlarının üretici açısından olumlu seyrettiğini belirten Yolcu, “Bu yıl geçen yıla göre daha iyi gidiyor. Yağmurlu ve serin hava güllere olumlu yansıdı. Geçen yıl don nedeniyle 10,5 ton ürün almıştık. Bu yıl tomurcuklar oldukça fazla. Yaklaşık 20 ton rekolte bekliyoruz.” dedi.
7 Çalışmalar gece saatlerine kadar sürebiliyor
Hasadın sabah erken saatlerde başladığını ifade eden Yolcu, yüksek kesimlerde çalışmaların gece saatlerine kadar sürebildiğini söyledi.
8 "Kazanlarımızda yaklaşık 60 kilo gül kaynatıyoruz"
Kendi kazanlarında da üretim yaptıklarını anlatan Yolcu, "Kazanlarımızda yaklaşık 60 kilo gül kaynatıyoruz. Hasadın geri kalan kısmını ise gül yağı üretimine gönderiyoruz." diye konuştu.
9 "Gül yağı kozmetik sanayisinin ham maddesi"
Üretimi yapılan gül yağının kozmetik sanayisinin ham maddesi olduğunu vurgulayan Yolcu, önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirdi.