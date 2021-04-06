Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Forbes’un yıllık milyarderler listesinde benzeri görülmemiş bir çıkışa imza attı. Ünlü iş insanı servetini sadece bir yılda yüzde 500 artırarak dünyanın en zenginleri listesinde 31’nci sıradan 2’nci sıraya yerleşti. Zirvedeki isim değişmezken, listeye bu yıl Türkiye’den de 26 isim yer aldı.

Forbes’un bu yıl 35’inci kez yayımladığı Milyarderler Listesi’ne göre, salgın sürecinde milyarderlerin sayısı 660 kişi artarak 2 bin 755’e yükseldi.

Kovid-19 salgınına rağmen milyarder sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Milyarderler Listesi’ne bu yıl 493 yeni isim girdi.

Dünyanın en zenginlerinin toplam serveti ise bu yıl 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaştı.

1. Listenin zirvesindeki isim değişmedi Önceki Sonraki