Milyonlarca kişiyi etkileyecek: ABD vizesine büyük zam

ABD Kongresi’nde kabul edilen 'One Big Beautiful Bill Act' kapsamında, 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere zam geliyor. ABD’nin getirdiği 'Visa Integrity Fee' ile turist vizelerinin (B1/B2) ücreti, 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece vize başvuru maliyeti yüzde 135 artmış oldu.
Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar olacak. Öğrenci ve değişim programı vizeleri de (F, J, M) ek ücretten etkilenecek.
Çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil olmak üzere birçok kategoriye aynı ücret yansıyacak.
ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ücretten yıllık 2,7 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı. Ancak sektör temsilcileri, yüksek maliyetin ABD’nin turizm gelirlerinde 29 milyar dolara kadar kayıp yaratabileceğini öngörüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu durumun uluslararası katılımı düşürebileceği düşünülüyor.
2025 itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6 düşüş varken, bazı ülkelerden rezervasyonlarda yüzde 40–60 oranında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu eğilim, yüksek vize ücretleriyle daha da derinleşebilir. ABD vizeleri, yeni artışla birlikte dünyadaki en pahalı vizelerden biri haline geldi.