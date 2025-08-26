Milyonlarca kişiyi etkileyecek: ABD vizesine büyük zam

2025 itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6 düşüş varken, bazı ülkelerden rezervasyonlarda yüzde 40–60 oranında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu eğilim, yüksek vize ücretleriyle daha da derinleşebilir. ABD vizeleri, yeni artışla birlikte dünyadaki en pahalı vizelerden biri haline geldi.