ARA
DOLAR
41,03
0,09%
DOLAR
EURO
47,84
0,45%
EURO
GRAM ALTIN
4462,73
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
11529,81
0,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Milyonlarca kişiyi etkileyecek: ABD vizesine büyük zam

Milyonlarca kişiyi etkileyecek: ABD vizesine büyük zam

ABD Kongresi kısa süre önce “One Big Beautiful Bill Act” adlı yasayı kabul etti. Düzenleme, göçmen olmayan vize başvuruları için 250 dolarlık ek ücret getiriyor. Böylece ABD vizesi ücreti 435 dolara çıkacak.


Milyonlarca kişiyi etkileyecek: ABD vizesine büyük zam

ABD Kongresi’nde kabul edilen 'One Big Beautiful Bill Act' kapsamında, 1 Ekim 2025’ten itibaren tüm göçmen olmayan vizelere zam geliyor. ABD’nin getirdiği 'Visa Integrity Fee' ile turist vizelerinin (B1/B2) ücreti, 185 dolardan 435 dolara yükseldi. Böylece vize başvuru maliyeti yüzde 135 artmış oldu.

Turist vizeleri (B1/B2) artık 435 dolar olacak. Öğrenci ve değişim programı vizeleri de (F, J, M) ek ücretten etkilenecek.

Çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) dahil olmak üzere birçok kategoriye aynı ücret yansıyacak.

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ücretten yıllık 2,7 milyar dolar gelir beklendiğini açıkladı. Ancak sektör temsilcileri, yüksek maliyetin ABD’nin turizm gelirlerinde 29 milyar dolara kadar kayıp yaratabileceğini öngörüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu durumun uluslararası katılımı düşürebileceği düşünülüyor.

2025 itibarıyla ABD’ye gelen yabancı turist sayısında şimdiden yüzde 6 düşüş varken, bazı ülkelerden rezervasyonlarda yüzde 40–60 oranında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu eğilim, yüksek vize ücretleriyle daha da derinleşebilir. ABD vizeleri, yeni artışla birlikte dünyadaki en pahalı vizelerden biri haline geldi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL