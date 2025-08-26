ARA
İzmit'te üretilecek: Hyundai ilk çizimleri paylaştı

Hyundai’nin İzmit’te üreteceği yeni modelin konsepti, 9-14 Eylül tarihlerinde Münih IAA Mobilite Fuarı’nda sergilenecek.


İzmit'te üretilecek: Hyundai ilk çizimleri paylaştı

Önümüzdeki hafta boyunca Hyundai, konsept otomobilde sergilenecek kilit tasarım unsurlarını öne çıkaran iki ek görsel seti daha paylaşacak.

Hyundai Motor Company, 9–14 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında dünya prömiyeri yapılacak olan yeni konsept otomobilinin ilk görsellerini yayınladı. Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek otomobilin konsept tasarımı yavaş yavaş netleşiyor.

Etkinlik öncesinde Hyundai, konsept otomobilde öne çıkan tasarım öğelerini vurgulayan iki ek görsel setini daha paylaşacak.

IAA Mobility 2025’i ziyaret edecek olan otomobil severler, Münih’te Ludwigstraße 14 adresinde yer alacak olan açık hava standında Hyundai'nin gelecek vizyonunu yakından görebilecek.
