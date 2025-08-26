İzmit'te üretilecek: Hyundai ilk çizimleri paylaştı

Önümüzdeki hafta boyunca Hyundai, konsept otomobilde sergilenecek kilit tasarım unsurlarını öne çıkaran iki ek görsel seti daha paylaşacak.
Hyundai Motor Company, 9–14 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında dünya prömiyeri yapılacak olan yeni konsept otomobilinin ilk görsellerini yayınladı. Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek otomobilin konsept tasarımı yavaş yavaş netleşiyor.
Etkinlik öncesinde Hyundai, konsept otomobilde öne çıkan tasarım öğelerini vurgulayan iki ek görsel setini daha paylaşacak.