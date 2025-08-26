ARA
  "Fed'in bağımsızlığı doğrudan tehdit altında"

"Fed'in bağımsızlığı doğrudan tehdit altında"

Eski Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığının doğrudan ve benzeri görülmemiş bir tehdit altında olduğunu belirtti.


"Fed'in bağımsızlığı doğrudan tehdit altında"

2014'ten 2023'e kadar Fed Guvernörler Kurulu'nda görev yapan Eski Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard Bloomberg TV'ye önemli açıklamalar yaptı.

Brainard, sahtecilik yaptığı iddiaları üzerine Trump'ın görevdeki Cook'u başarıyla görevden alması, Trump'a, güçlü yedi üyeli kurula, Fed'in kurumsal tasarımının öngördüğünden çok daha erken bir tarihte çoğunlukla kendi adaylarını yerleştirme fırsatı tanıyacak.

Böyle bir siyasallaştırmanın sonuçlarının her Amerikalı için ciddi ve somut olacağı konusunda uyardı. Fed'in zor kazanılmış itibarını baltalamak, daha yüksek enflasyona, yükselen uzun vadeli faiz oranlarına ve nihayetinde ulusun ekonomik refahına önemli zarara yol açabilir. Bu uyarı, merkez bankasının siyasi baskıdan bağımsız, bağımsız bir para politikası hakemi rolü üzerindeki yüksek riskli mücadelenin altını çiziyor.

