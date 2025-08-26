ARA
DOLAR
41,03
0,09%
DOLAR
EURO
47,84
0,45%
EURO
GRAM ALTIN
4462,73
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
11529,81
0,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Fitch: AB bankaları ABD'nin tarifelerine karşı iyi konumlanmış durumda

Fitch: AB bankaları ABD'nin tarifelerine karşı iyi konumlanmış durumda

Fitch Ratings’in yeni raporuna göre, ABD tarifelerinin yarattığı daha zorlu faaliyet ortamına rağmen, Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklı.


Fitch: AB bankaları ABD'nin tarifelerine karşı iyi konumlanmış durumda

Fitch, Avrupa bankalarının çoğunun kredi notlarının, yeni ticaret düzenine uyum sağlayan ekonomilerin etkilerini eritebilecek yeterli “not marjına” sahip olduğunu belirtti.

Tarifeler ekonomik büyüme beklentileri üzerinde baskı oluştururken, bu durum Avrupa bankacılık sektörlerinde kârlılık ve varlık kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak son yıllarda artan kârlılık, güçlü varlık kalitesi ve sağlam sermaye yapısı sayesinde bankaların bu baskılara karşı dayanıklı kalmaları bekleniyor.

ABD’nin ticaret politikasının Avrupa bankaları üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı. Öte yandan, ekonomik büyüme ve faiz oranları üzerindeki etkilerine bağlı olarak kredi talebi ve varlık kalitesi gibi alanlarda dolaylı etkiler önemli olabilir. Yurt içi odaklı bankaların geleceği ise büyük ölçüde kendi ülkelerindeki ekonomik gidişata bağlı olacak.

Fitch, büyük Avrupa ekonomileri arasında Almanya'nın yeni tarifelerden en olumsuz etkilenecek ülke olacağını öngörüyor. Ancak artan kamu yatırımlarının bu etkinin bir kısmını dengelemesi bekleniyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL