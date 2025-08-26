Asya ve Avrupa bu kez demiryolu ile bağlanıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçasını oluşturan ve Türkiye'nin doğusunu uluslararası ticaretin merkezine bağlayacak hat 224 kilometre uzunluğunda olacak ve çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilecek.

Demiryolu hattı boyunca Subatan, Digor, Tuzluca, Iğdır, Karakoyunlu, Aralık ve Dilucu olmak üzere yedi istasyon inşa edilecek. Güzergah üzerinde ayrıca 480 menfez, 144 altgeçit, 27 üstgeçit, 10 köprü, üç viyadük, 19 aç-kapa tünel, beş tünel ve altı makas sahası yer alacak.

Proje, Kars-Tiflis hattının yaklaşık 12. kilometresinden başlayarak Nahçıvan sınırında yer alan Dilucu Sınır Kapısı'nda son bulacak. Bu sayede Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir ulaşım bağlantısı kurulacak.

Ticaret hızlanacak, lojistik maliyetleri düşecek

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Asya ile Avrupa arasındaki mevcut 18 günlük transit süresi 12 güne inecek. Böylece ticaret daha hızlı, lojistik sektöründe maliyetler ise daha düşük olacak. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak hat, Orta Asya ile Avrupa arasında lojistik bir köprü işlevi görecek.

Yaklaşık 10 bin kişilik istihdam oluşturması beklenen proje, sanayileşme, ihracat ve lojistik sektörlerini destekleyerek bölgesel kalkınmanın önemli bir ayağı olacak. Bölgenin sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlayacak altyapı sayesinde, Türkiye'nin dış ticaretinde demiryolunun payı yüzde 1'in altından yüzde 4 seviyelerine taşınabilecek. Proje, 2024'te 14,7 milyar dolar olan navlun giderlerinin de azalması için olanak sağlayacak.

Demiryolu hattı, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal etki yönetimi açısından da örnek gösterilecek şekilde planlandı. Güzergah alternatifleri, iklim ve jeolojik koşullar, hava ve su kalitesi, biyoçeşitlilik, sosyoekonomik yapı ve kültürel miras gibi birçok unsur dikkate alınarak değerlendirildi.

Tamamen elektrikli sistemle çalışacak hat, karayolu taşımacılığına kıyasla yılda yaklaşık 500 bin ton karbon emisyonunu azaltacak.

Elektrikli trenler aynı zamanda azot ve kükürt oksitler ile uçucu organik bileşik salımını da düşürerek, özellikle kent merkezlerinde hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacak.

"Orta Asya'dan Avrupa'ya ulaşımda güçlü bir lojistik köprü işlevi görecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, projeyle sadece fiziki bağlantı değil, ekonomik işbirliği ve bölgesel barışa da katkı sunulacağını belirtti.

Kalyoncu, Zengezur Koridoru kapsamında Azerbaycan'da inşa süreci devam eden 110,4 kilometrelik demiryolu ve 104 kilometrelik otoyol projelerinin de Kalyon İnşaat tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu projeler, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek. Projenin sinyalli, elektrikli ve çift hatlı olarak planlanması taşıma kapasitesini önemli ölçüde artıracak ve ulaştırma süresini kısaltacak. Deniz yoluna kıyasla yaklaşık yarı sürede taşıma imkanı sunacak olan proje, Orta Asya'dan Avrupa'ya ulaşımda güçlü bir lojistik köprü işlevi görecek."

Çevresel sürdürülebilirliğin her projede öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Kalyoncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplam 2,4 milyar avro değerinde yeşil nitelikli uluslararası finansmana sahip projemizle, yüksek enerji verimliliği sayesinde çevresel etkileri en aza indireceğiz. Türkiye'nin iklim taahhütleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile tam uyumlu bir şekilde çalışacağız. Kalyon İnşaat olarak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizle ülkemizin ulaştırma alanında küresel bir güç haline gelmesine destek vermekten, ülkemiz ve bölgemiz için geleceğe miras eserler ortaya koymaktan büyük bir gurur duyuyoruz."