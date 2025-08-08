Müşteri gitmeyince kasalar boş kaldı, şirketin hisse değeri eridi

Crocs, 31 Ağustos’ta sona erecek çeyrek dönem için gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 azalmasını bekliyor. Şirket, bazı müşterilerin artık mağazalarını ziyaret etmediğini belirtti.

BBC'nin haberine göre Crocs'un CEO'su Andrew Rees, “ABD’li tüketicilerin isteğe bağlı harcamalar konusunda temkinli davrandığını gözlemliyoruz” dedi.

Bu gelişmeyle birlikte şirketin hisse değeri, yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca, Crocs hisseleri son 15 yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Şirket, yılın ikinci yarısına ilişkin görünümün de olumsuz olduğuna işaret etti.

Artan yaşam maliyetlerinin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının potansiyel etkilerinin satışlar üzerinde baskı yaratabileceği ifade edildi.

Finans Direktörü Susan Healy, ABD’nin uygulamaya koyduğu tarifeler nedeniyle 2025 yılının kalan döneminde 40 milyon dolarlık ek maliyet öngördüklerini açıkladı.

CEO Rees, bu maliyetin orta vadede tedarik zinciri üzerindeki tasarruflarla dengelenebileceğini söyledi. Rees ayrıca, “Mağaza trafiğinde düşüş görüyoruz. Bazı tüketiciler artık alışveriş yapmıyor, mağazalara bile gitmiyor” dedi.

Şirket, ürünlerinde uyguladığı indirimleri azaltmaya devam edeceğini, bunun da satışları olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Şirketin ikinci çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1,1 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Crocs, 2021 yılının sonunda gerçekleştirdiği 2,5 milyar dolarlık satın alma ile HEYDUDE markasını da bünyesine katmıştı.