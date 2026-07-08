Ankara'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? 7-8 Temmuz NATO Zirvesi'nde trafiğe kapatılan yollar ve açılış saatleri

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi nedeniyle başkentte trafik düzenlemeleri uygulanmaya devam ediyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde ve belirlenen güzergahlarda alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Başkentte yaşayan vatandaşlar ise kapalı yollarla ilgili son durumu ve trafiğe ne zaman açıklacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da yollar ne zaman açılacak? 8 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?
1 Ankara'da yollar ne zaman trafiğe açılacak?
Zirve kapsamında toplantılarının gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki birçok cadde ve sokak, 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar araç trafiğine kapalı tutulacak.
Güvenlik tedbirlerinin sona ermesi ve gerekli değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından, yolların bu gece yarısından itibaren yeniden ulaşıma açılması öngörülüyor.
2 8 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı?
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ve Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü ulaşıma kapalı olacak. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kesimi ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümünde de araç geçişine izin verilmeyecek.
Konukların kalacağı adreslerle ilgili 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar bazı sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.
3 Heyetlerin konaklayacağı bölgelerde trafik tedbirleri uygulanacak
Zirve heyetlerinin konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar trafik tedbirleri uygulanacak.
Bu kapsamda, Yenimahalle ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca, Macun ve Beştepe mahalleleri ile Çankaya ilçesindeki Yıldızevler, Kavaklıdere, Kızılırmak, Oğuzlar, Söğütözü ve Üniversiteler mahallelerinde bulunan bazı cadde ve sokaklar geçici süreyle araç trafiğine kapalı olacak.
4 8 Temmuz 2026 Ankara alternatif yol güzergahları
Ankara Valiliği, trafik akışının daha düzenli sağlanabilmesi amacıyla sürücüler için alternatif güzergahlar belirledi.
Buna göre, Mevlana Bulvarı'nı Kepekli yönüne doğru kullanacak sürücülerin Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni tercih etmeleri önerildi. Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden ulaşmak isteyen sürücüler için ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile İstanbul Caddesi alternatif güzergah olarak gösterildi.
ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARI HARİTASI