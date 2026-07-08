Samsung CEO’sundan yapay zeka manifestosu: İşte geleceğin 3 temeli

Samsung Electronics CEO'su ve Başkanı TM Roh, yapay zekânın geleceğine ilişkin kaleme aldığı değerlendirmede, teknolojinin bir sonraki aşamasının yalnızca daha güçlü modeller geliştirmekten değil, insanları anlayan ve günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelen deneyimler sunmaktan geçtiğini söyledi.

Yapay zekânın giderek daha kişisel hale geldiğini belirten Roh, geleceğin kullanıcı deneyiminin güven, açıklık ve cihazlar arasında kesintisiz çalışan bağlantılı ekosistemlerle şekilleneceğini ifade etti.

"Yapay zekânın gücü, senden daha çok düşünmesinde değil; seni anlamasında yatıyor"



Yapay zekânın gelişiminin artık yeni bir evreye geçtiğini belirten TM Roh, bugüne kadar yapay zekânın daha çok sorulara yanıt veren bir teknoloji olarak geliştiğini, bundan sonraki dönemde ise kullanıcı adına harekete geçebilen, ihtiyaçları anlayan ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan "agentic AI" yaklaşımının öne çıkacağını vurguladı. Roh, "Yapay zekâ giderek daha akıllı hale gelmeye devam edecek. Ancak bu teknolojinin insanların yaşam tarzını gerçekten değiştirebilmesi için insanların hayatına doğal biçimde entegre olması gerekiyor. Yeni çağın kapılarını en akıllı yapay zekâ özelliklerine sahip olanlar değil, insanları en iyi anlayan ve bu anlayışı güven veren deneyimlere dönüştürebilenler açacak" dedi.

Yapay zekânın geleceği ekosistemlerde şekillenecek



TM Roh'a göre yapay zekânın başarısı tek bir cihazla sınırlı kalmayacak. Akıllı telefonlardan tabletlere, giyilebilir cihazlardan televizyonlara ve bağlantılı ev çözümlerine kadar farklı cihazların birbirleriyle iletişim kurduğu açık ekosistemler, geleceğin kullanıcı deneyiminin temelini oluşturacak. Samsung'un yıllardır bu anlayışla açık platformlar ve bağlantılı yaşam deneyimleri geliştirdiğini belirten Roh, farklı cihazlardan elde edilen verilerin kullanıcıya doğru zamanda doğru desteği sunabilmesinin yapay zekânın en büyük avantajlarından biri olduğunu ifade ederek; "En etkili haliyle yapay zekâ, arka planda sessizce çalışarak farklı deneyimleri birbirine bağlıyor. Bu nedenle Samsung olarak yıllardır yalnızca cihazlar değil, bu cihazları birbirine bağlayan açık bir ekosistem oluşturuyoruz. Açık platformlar, yapay zekânın insanlara daha hızlı ve daha anlamlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor" dedi.

Yeni yapay zekâ çağının temeli: Güven



Roh, yapay zekânın daha kişisel hale gelmesiyle birlikte güvenliğin ve kullanıcı kontrolünün her zamankinden daha önemli hale geldiğine de dikkat çekti. Kullanıcıların verilerinin nasıl kullanıldığını bilmesi ve kontrolü elinde tutmasının, geleceğin yapay zekâ deneyiminin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirten Roh, Samsung'un bu yaklaşımı özel olarak geliştirdiği Knox gibi güvenlik çözümleriyle desteklediğini belirterek,

"Yapay zekâ daha kişisel hale geldikçe güven de temel bir unsur oluyor. Kullanıcıların yapay zekânın kendileri için ne yaptığını bilmesi ve kontrolü elinde tutması gerekiyor. En kişisel veriler cihazda korunurken, kullanıcıların güvenle yararlanabileceği yapay zekâ deneyimleri sunmaya odaklanıyoruz" dedi.

Samsung, “Unpacked” etkinliğini 22 Temmuz’da Londra’da düzenleyecek. Etkinlik, İngiltere yaz saatiyle 14:00, Doğu Amerika yaz saatiyle 09:00 ve Orta Avrupa yaz saatiyle 15:00'ten (Türkiye saatiyle 16:00’dan) itibaren Samsung.com, Samsung Newsroom ve Samsung’un YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.