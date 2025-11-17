New York Fed imalat endeksi kasımda artış gösterdi

New York Fed'in kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayınlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi kasımda 8 puan artışla 18,7'ye yükseldi.

Endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 6,1'e gerilemesi yönündeydi. Endeks, ekim ayında 10,7 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi kasımda 12,2 puan artarak 15,9'a ve sevkiyat endeksi 2,4 puan artışla 16,8'e çıktı.

Gelecek altı aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 11,2 puan azalarak 19,1'e düştü.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

"New York'ta imalat faaliyeti güçlü bir hızla büyüyor"

Raporda görüşlerine yer verilen New York Fed Ekonomik Araştırma Danışmanı Richard Deitz, New York eyaletinde imalat faaliyetinin güçlü bir hızla büyüdüğünü ve manşet endeksin geçen kasımdan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Deitz, istihdam seviyeleri ve çalışma saatlerinin sınırlı ölçüde arttığını kaydederek, "Şirketler koşulların iyileşmesini beklese de geleceğe yönelik iyimserlik azaldı." ifadelerini kullandı.