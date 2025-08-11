Ordusu yüzde 20 küçülen ülke: Savunma için askere ihtiyaç var

BBC'nin haberine göre Kuzey Kore ile teknik olarak hala savaş durumunda olan Güney Kore, zorunlu askerlik sistemini sürdürüyor. Temmuz ayında yayımlanan bir araştırma, Kuzey Kore’nin 1,3 milyon aktif askerine karşı savunma yapabilmek için en az 500 bin askere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, mevcut asker sayısının ülkeyi savunmada “yapısal olarak zor bir konuma” soktuğu ve ulusal düzeyde acil önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Rapora göre, Güney Kore ordusundaki tümen sayısı 2006’dan bu yana 59’dan 42’ye düştü. Bazı birlikler dağıtıldı veya birleştirildi. Artan bölgesel gerilimlere karşı ülke, savunma bütçesini de yükseltti.

2025 yılı savunma harcamaları 60 trilyon wonu (43 milyar dolar) aştı. Bu tutar, Kuzey Kore’nin gayrisafi yurtiçi hasılasından fazla.

Ülkenin doğum oranı 2018’de kadın başına 0,98 iken, 2020’de 0,84’e, 2023’te 0,72’ye ve 2024’te 0,75’e geriledi. Uzmanlar, bu eğilimin sürmesi halinde 50 milyon olan nüfusun 60 yıl içinde yarıya düşebileceğini öngörüyor.